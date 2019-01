L'Administration des personnes handicapées aux abonnés absents: des milliers de citoyens abandonnés

« Parfois, on n’a même pas de nouvelle »

Luis Guttierez, Service d’Accompagnement de Bruxelles - © RTBF

Tout le monde s’en plaint : personnes handicapées elles-mêmes, professionnels (mutuelles, communes, CPAS…), membres d’associations sont unanimes. Luis Guttièrez est accompagnant au sein du Service d’Accompagnement de Bruxelles et confirme : « Autrefois, quand on avait besoin d’une attestation, par exemple pour un logement social, on se rendait sur place et en une heure, on avait le document utile. Aujourd’hui, il n’y a plus qu’une seule matinée d’accueil et qui n’accepte que 60 personnes. Certains font la file plusieurs heures sans être certain d’être reçus… Lorsqu’on envoie une demande informatique, on reçoit un accusé de réception immédiat, mais la vraie réponse, on ne l’a pas avant trois semaines. Et parfois, pour une raison mystérieuse, on n’a rien du tout et on doit tout recommencer. »

Le retard dans le traitement de dossiers leur fait perdre de l’argent

Le Conseil supérieur National des Personnes Handicapées regroupe divers professionnels et rend des avis sur toute matière fédérale susceptible d’avoir des conséquences pour les personnes handicapées. C’est une instance de « sages » qui conseille le gouvernement. Son dernier avis sur le fonctionnement de la DG Han est assassin : « (le Conseil) prend acte d’une situation objectivement désastreuse. […] Force est de constater que plus aucune tâche ne peut actuellement être assurée de manière satisfaisante. Pire, le mode de gestion des dossiers a induit une discrimination entre les citoyens : certaines régions déjà socialement défavorisées essuient des délais de traitement inqualifiables de plusieurs mois à plusieurs années ! »

Dans son dernier Rapport annuel, le Médiateur fédéral renchérit : « Le retard dans le traitement de dossiers rogne les droits des personnes handicapées et leur fait perdre de l’argent » (le Médiateur fédéral a reçu 580 plaintes en 2017, à propos de la Direction générale des Personnes handicapées, soit une hausse de plus de 150% par rapport à 2016). Le Médiateur fédéral s’est également étonné que ses précédentes recommandations sur le sujet aient été jusqu’à présent laissées sans suite.