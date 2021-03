L'achat des 34 avions de chasse F-35 : une épine dans le pied du gouvernement fédéral

L'avion de chasse F-35 n'arrête pas de faire parler de lui. D'une part, parce que l'achat de 34 de ces appareils par la Belgique représente une dépense de 3 milliards 600 millions d'euros. D'autre part, parce que cet appareil dernier cri du constructeur américain Lockheed Martin, suscite de plus en plus d'inquiétudes sur sa capacité réelle au combat. Déficiences matérielles, problèmes dans les logiciels, lacunes... Le bulletin est loin d'être très bon pour cet avion de chasse. Alors, la Belgique se serait-elle faite avoir dans ce dossier ? Comment peut-elle s'en sortir ? Ces F-35 seront-ils vraiment prêts et livrés en 2025 pour remplacer nos F-16 vieillissants ?

Déjà 600 millions d'euros payés

Interrogé à ce sujet ce matin sur La Première, la ministre de la Défense, la socialiste Ludivine Dedonder, déclarait que "600 millions d'euros ont déjà été payés par la Belgique", soit un sixième du montant de la facture. "Aujourd'hui, si on rompait ce contrat, c'est 600 millions qui seraient perdus et en plus, on devrait repasser des marchés pour remplacer, à un moment ou à un autre, nos avions de chasse. On est donc coincé. Je n'ai d'ailleurs pas l'intention de rouvrir le dossier", ajoutait la ministre de la Défense.

Autrement dit, la Belgique n'a pas l'intention de mettre fin au contrat d'achat des F-35. Peu importe les doutes qui pèsent sur les performances de cet appareil et les nombreuses critiques qui le présentent comme un outil inadapté au combat.

Un bijou trop technologique ?

Même aux Etats-Unis, là où on construit le F-35, les critiques fusent pour descendre l'appareil.

Ainsi, la semaine dernière, c'est le chef d'état-major de la force américaine, le général Charles Brown, qui critiquait ouvertement le F-35, en le comparant à une voiture de sport: "Vous ne conduisez pas votre Ferrari pour aller au travail tous les jours. Vous ne la conduisez que le dimanche. C'est notre chasseur haut de gamme, donc nous voulons nous assurer de ne pas avoir à l'utiliser pour le combat bas de gamme", avait-il expliqué, avant de rectifier quelque peu le tir: "Le F-35 est la pierre angulaire de notre aviation tactique et de notre capacité de combat", tout en admettant que le nombre d'exemplaires dont l'US Air Force disposera ne sera pas forcément celui qui avait été prévu au départ, soit 1763 avions.

La charge vient aussi du président de la commission des forces armées de la Chambre des représentants américaine, le démocrate Adam Smith. Il souhaite "arrêter de jeter de l'argent dans ce trou à rats", dénonçant les coûts d'exploitation élevés de cet avion.

En janvier dernier, c'est un rapport du Pentagone, révélé par les médias américains, qui faisait couler beaucoup d'encre. Ce rapport pointe que l'avion de combat américain F-35 souffre encore de 871 déficiences matérielles et de logiciels qui peuvent avoir une influence sur le fonctionnement ou l'entretien de l'appareil. Le constructeur Lockheed Martin tentait de rassurer en expliquant que peu de ces défaillances semblent critiques.

La semaine dernière, à la Chambre des représentants, la question du F-35 faisait l'objet d'un débat. Le député de l'opposition Georges Dallemagne (CDH) soulignait qu'il est "temps de revoir ce contrat", en raison de l'explosion du coût de l'heure de vol. "D'abord estimé à 30% supérieur à celui d'un F-16, le coût de l'heure de vol serait, selon les derniers rapports, le double de celui d'un F-16. Sur une durée de vie de 40 ans, cela représente 4,24 milliards de plus que prévu. Ce seront 15 milliards d'euros qui seront dépensés au lieu de onze sur la durée de vie de l'appareil, estimée à 40 ans".

Les retombées économiques

Ce contrat conclu en 2018 sous le gouvernement de Charles Michel doit générer des retombées économiques en Belgique. C'était une promesse de Lockheed Martin lors de la signature du contrat. Au Salon du Bourget de 2019, la vice-présidente du constructeur américain déclarait d'ailleurs que "les partenariats en Europe sont essentiels au succès du F-35".

A l'époque, pour rassurer les acheteurs, Lockheed Martin rappelait que 25% de la valeur de chaque F-35 sont "produits en Europe" par 652 sous-traitants dans 26 pays, ce qui représente plus de 20.000 emplois, dans le soutien logistique, l'entretien et aussi, à terme, l'émergence de nouveaux développements technologiques.

Où en est-on aujourd'hui en Belgique ? "On a réussi à négocier un retour pour nos entreprises, estimé à 400 millions d'euros pour la production de pièces", affirme la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. "J'attends encore d'autres dossiers de production et aussi un transfert de technologies qui permettra à nos entrepreneurs belges d'avoir à la fois cette capacité pour le domaine militaire mais aussi pour l'aviation civile".

Pour les partis de l'opposition, ces retombées économiques ne sont pas assez élevées par rapport au montant du contrat.

Les F-35 devraient être livrés en 2025 en Belgique. D'ici-là, aucun doute qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, et à écrire, sur cet avion de chasse, qui est censé faire les beaux jours de notre force aérienne.