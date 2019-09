L'accusateur de Didier Reynders sort de l'anonymat, sans apporter de preuve à la presse

Nicolas Ullens de Schooten a travaillé durant onze années à la Sureté de l’État, jusqu’au 1er mars 2018. En avril dernier, il s’est rendu à la police judiciaire fédérale pour lui communiquer une série d’allégations de corruption et de blanchiment à son encontre.

Samedi dernier, le Parquet de Bruxelles nous confirmait avoir ouvert une information judiciaire sur le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders. Aujourd’hui, son accusateur révèle publiquement son identité, sans pour autant apporter de preuve.

"C'est à la justice de faire son travail", a répété Me Alexis Deswaef. - © Maité Warland

"Je pense qu’il faut que la justice fasse son travail au plus vite pour fermer des portes le cas échéant, indique son avocat, Me Alexis Deswaef. Si des portes venaient à s’ouvrir, il faudra poursuivre l’enquête jusqu’à son terme." Ce dernier confirme lui aussi l’absence de toute preuve. "C’est à la justice de faire son travail et d’avancer", répète-t-il.