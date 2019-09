L'accusateur de Didier Reynders sort de l'anonymat, sans apporter de preuve à la presse pour le moment

Samedi dernier, le Parquet de Bruxelles nous confirmait avoir ouvert une information judiciaire sur le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Didier Reynders. Aujourd’hui, son accusateur révèle publiquement son identité, sans pour autant apporter de preuve.

Aucune preuve

Les premières interrogations lui sont venues lorsqu’il travaillait à la section économique de la Sûreté de l’État sur un dossier relatif au déménagement de la Police Fédérale, révélé dans la presse en 2012. "J’y ai travaillé en 2011. J’ai averti les pouvoirs publics, et rien n’a été fait. C’est le premier dossier dans lequel je suis tombé sur Monsieur Reynders et Monsieur Fontinoy, raconte-t-il. Je suis ensuite tombé sur le Kazakhgate, avec les mêmes personnes. Ensuite, sur les agissements des services de renseignement russes. On m’a finalement muté à la section en charge de l’extrémisme et du radicalisme, je me suis intéressé à la Libye et je suis de nouveau tombé sur la même équipe", énumère-t-il.

Pourtant, après une heure et demie d’explications devant la presse invitée pour l’occasion, force est de constater qu’aucune preuve tangible ne peut être avancée pour l’instant. "J’en suis conscient", affirme Nicolas Ullens de Schooten, préférant parler de "faisceau de présomptions". Il précise en outre n’avoir rien de personnel à l’encontre du futur commissaire européen en charge de la Justice.