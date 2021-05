L’accord salarial du gouvernement suscite des réactions opposées : FEB satisfaite, FGTB déçue

Si la FEB se dit satisfaite de cet accord, c’est nettement moins le cas du côté syndical, où la FGTB se dit déçue. Dans les rangs politiques les réactions sont aussi plus que mitigées.

Le gouvernement fédéral s’est mis d’accord durant la nuit pour permettre aux entreprises qui ont enregistré de bons résultats durant la crise d’accorder à leurs travailleurs une prime exceptionnelle de maximum 500 euros nets en 2021. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une proposition de médiation après l’échec de la négociation entre les partenaires sociaux. Patrons et syndicats n’étaient pas parvenus à aller au-delà de la norme salariale de 0,4%, hors indexation. La norme resterait fixée à 0,4% pour tous les secteurs en 2021 et 2022. Les 500 euros de prime négociés au sein du gouvernement s’ajouteraient dans les entreprises qui ont mieux résisté à la crise.

Du côté de l’UCM, l’Union des Classes Moyennes, on se déclare aussi satisfait de l’accord intervenu au sein de la majorité. "Une prime non récurrente de 500 euros maximum dans les entreprises qui peuvent se le permettre (au-delà de l’augmentation salariale prévue de 3,2%) : cette ouverture du gouvernement respecte les balises fixées par UCM pour une reprise du dialogue social. Les conditions sont remplies pour reprendre, dans la sérénité, la négociation sur les autres points à l’ordre du jour du Groupe des Dix", communique l’UCM.

Pour la FEB, "Ce faisant, le gouvernement prend un énorme risque qui aurait pu être facilement évité si on avait imposé, comme pour beaucoup d’autres mesures corona, une certaine augmentation du chiffre d’affaires, par exemple, comme condition." La fédération patronale souligne qu’il s’agira de rester "très vigilants" quant à l’évolution de la compétitivité, évoquant un "handicap historique" en termes de coûts salariaux de plus de 10%. Elle cite également la probabilité élevée d’une hausse de l’inflation en Belgique.

En revanche, la FEB regrette l’absence d’un critère claire pour définir les "entreprises ayant enregistré de bons résultats". La Fédération des Entreprises de Belgique craint cependant que les entreprises en difficulté l’année dernière accordent également cette prime "sous la menace de grèves, avec toutes les conséquences que cela implique pour leurs chances de survie et leurs projets d’investissement à court terme". Cela entraînera des pertes d’emploi, prévient la FEB.

Elle souligne que l’octroi d’une telle prime n’est pas une obligation et que son champ d’application est élargi, ce qui permettra "de donner un coup de pouce" à l’économie intérieure. La FEB semble aussi rassurée qu’il s’agisse d’une prime unique et pas d’une augmentation des salaires. "Comme il s’agit d’une prime unique plafonnée, cela n’influence pas de manière permanente la compétitivité ni la marge salariale pour l’avenir", poursuit la fédération.

"Les réactions de soulagement et de satisfaction dans le camp de la droite" en disent long, selon Miranda Ulens, qui réaffirme son opposition à une norme salariale de 0,4%., jugée injuste pour les travailleurs. Alors que la prime de maximum 500 euros pourra être décidée au niveau de l’entreprise, le syndicat socialiste estime que cela devrait se jouer au niveau sectoriel, dans un souci de solidarité.

Plus tôt dans la matinée, ce jeudi, sa collègue Miranda Ulens, secrétaire générale de la FGTB a aussi fait part de sa déception sur les ondes de Radio 1, à la VRT. "Le fait que le gouvernement ait repris les négociations salariales donnait une chance de faire la différence. Mais des premières informations dont je dispose, il semble que ce soit une occasion manquée", a réagi la responsable du syndicat socialiste.

Dans les rangs libéraux, l’accord est accueilli positivement. "Ces éléments permettent de renforcer deux thèmes majeurs pour le MR : le pouvoir d’achat des travailleurs sans altérer la compétitivité de nos entreprises pour une économie belge gagnante", s’est réjoui, sur Twitter, Georges-Louis Bouchez, le président des libéraux francophones.

Quant à Egbert Lachaert, le président de l’Open Vld, il s’est lui aussi déclaré satisfait de l’accord, "avec un maintien d’une norme salariale qui préserve notre compétitivité et des entreprises qui peuvent, en cas de bons résultats, accorder une prime unique de près de 500 euros nets à leur personnel", a-t-il tweeté. "Le menu qui est sur la table permet maintenant aux partenaires sociaux de recommencer à travailler", a-t-il ajouté.

PS vs. MR

Par rapport à ce menu qui est sur la table, du côté socialiste, le PS attire l’attention sur le fait qu’il n’y a pas que la prime de 500 euros pour les travailleurs des entreprises et/ou secteurs qui auront enregistré de bons résultats. Il faudra aussi augmenter le salaire minimum. "La hausse du salaire minimum est un combat fondamental pour les socialistes et fait partie intégrante de la proposition de cette nuit. Si les patrons refusent celle-ci, il n’y aura d’accord sur rien et ce sera la liberté totale de négociation salariale", avertit le président du PS Paul Magnette jeudi sur Twitter.

Alors que les socialistes font de l’augmentation du salaire minimum une question de principe, le président du MR, Georges-Louis Bouchez a déjà répondu sur Twitter. "La menace n’est jamais une bonne méthode", a lancé le président du MR à l’attention de Paul Magnette (PS). "L’accord du #begov (gouvernement belge) est très clair : la loi de 1996 comme réformée en 2015 s’appliquera. Si tout le monde s’en tient aux accords, tout se passera bien. Il faut du sang froid pour une négociation sereine", a ajouté Georges-Louis Bouchez.

La patate chaude est renvoyée vers les différents secteurs où la pression sera désormais très forte.

Dans l’opposition, le député N-VA Bjorn Anseeuw estime que cet accord salarial négocié au sein de la majorité coûtera des milliers d’emplois et qu’il expose les divisions au sein de l’équipe Vivaldi. Le député épingle le fait que le gouvernement n’ait pas établi de critère pour déterminer quelles entreprises ont obtenu de bons résultats.

"La patate chaude est renvoyée vers les différents secteurs où la pression sera désormais très forte pour que l’on paie à tout le monde une telle prime, même si la dernière année a été une année désastreuse pour de nombreuses entreprises", observe le nationaliste flamand. Pour le député N-VA, le gouvernement cède à la pression du PS et permet que les coûts salariaux augmentent à nouveau plus fortement en Belgique que dans les pays voisins, "ce qui nous coûtera des milliers d’emplois".

Au PTB, on parle de "miettes". "Une prime unique de 500 euros net pour deux ans en plus des 0,4% ? Voilà le maximum que veut imposer le gouvernement aux syndicats pour négocier. Même là où les dividendes explosent, interdit de réclamer plus. Les miettes, c’est pour les pigeons, les travailleurs méritent du respect", a ainsi tweeté Raoul Hedebouw (PTB).