L'accord EU-Mercosur: nouvelle source de tensions politiques entre les régions?

Ce lundi, le Parlement wallon entame sa rentrée politique avec un débat sur l’accord commercial entre l’Union européenne et les pays du Mercosur. Le gouvernement wallon ne veut pas entendre parler de cet accord. Du côté flamand, on soutient pour l'instant le texte, car il serait bénéfique pour l'exportation d'automobiles produites dans le nord du pays, mais ce dossier dépasse les seules questions institutionnelles.

"Nous sommes totalement opposés, dans l’état actuel, au traité UE-Mercosur. Pour le gouvernement wallon, c’est non !", s’exclame ce lundi matin Elio Di Rupo, le ministre-président wallon, l’invité de Matin Première.

Cet accord de libre-échange conclu entre le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay et l’Union européenne va permettre aux industries belges d’exporter plus facilement des voitures, produits chimiques et pharmaceutiques. En échange, les pays d’Amérique du Sud pourront exporter de la viande bovine.

►►► À lire aussi : Automobiles, fromages, pharma : que prévoit l'accord entre l'UE et le Mercosur?

Un CETA bis ?

L’accord signé en juin 2019 est un accord de principe. La prochaine étape consiste en la vérification juridique du texte convenu pour arriver à la version finale de l’accord. Le texte sera ensuite transmis pour approbation au Parlement européen et aux Etats membres.

Or, en Belgique, le gouvernement fédéral n’est pas le seul à devoir donner son accord : les trois régions du pays ont leur mot à dire et les avis semblent diverger entre les gouvernements flamands et wallons.

Un dossier qui fait penser au CETA, un accord commercial entre l’UE et le Canada qui a fait grand bruit en 2016 et 2017… Paul Magnette, alors ministre-président de la Wallonie, s’était opposé à toutes les régions de Belgique et le gouvernement fédéral.

►►► À lire aussi : CETA : La Wallonie défie l’Europe et le Canada

En ce qui concerne le Mercosur, le gouvernement wallon s’oppose à la signature de l’accord par la voix de son ministre-président. "Nous ne donnerons pas le plein pouvoir au gouvernement fédéral pour négocier cet accord", a déclaré Elio Di Rupo ce lundi matin.

D’autres ministres wallons ont manifesté leur méfiance vis-à-vis de cet accord, notamment en raison de son impact négatif pour les agriculteurs et l’environnement.