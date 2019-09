L'accord de gouvernement wallon a été présenté au bureau d'Ecolo, les militants se prononceront jeudi

Tout comme le PS et le MR, Ecolo a réuni son bureau politique, lundi soir à Namur, afin de lui présenter les textes des accords conclus avec les socialistes et les libéraux pour la formation des gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). L'atmosphère était "positive et concentrée", a commenté la députée régionale Bénédicte Linard, parfois citée parmi les éventuels ministrables, au terme de la réunion.

"Nous avions beaucoup de questions et nous avons obtenu beaucoup de réponses, avec des avancées profondes écologiques mais aussi sociales et économiques", a-t-elle ajouté en estimant par ailleurs que "les textes n'auraient pas été les mêmes sans les rencontres avec la société civile", organisées au début de l'été par le duo PS-Ecolo et formalisées dans la note "coquelicot".

"Nous avons finalement privilégié les compromis créatifs aux concessions", a encore souligné Bénédicte Linard selon qui "il n'y a pas eu de tensions spécifiques entre partenaires" durant les négociations, malgré le retour aux affaires du MR, dont ni le PS, ni Ecolo ne voulait à l'entame des discussions.

Accueillis positivement par le bureau politique, les accords conclus pour la Région et la FWB vont désormais devoir obtenir le feu vert des militants écologistes. Une assemblée générale est prévue jeudi soir, dans un lieu qui reste à déterminer. Son issue n'est pas certaine même si Jean-Marc Nollet, le co-président d'Ecolo, se montrait confiant lundi après-midi. "Il ne faudra pas convaincre nos militants; il faudra leur expliquer les accords conclus", avait-il ainsi estimé.

Quel que soit le verdict des militants écologistes, le casting ministériel, lui, n'est pas attendu avant vendredi matin, la déclaration de politique régionale étant prévue dans l'après-midi au parlement wallon avant un vote de confiance des députés sans doute en début de semaine prochaine.