L’abonnement scolaire de la Stib passe à 12 euros à partir du 1er juillet

A partir du 1er juillet, les étudiants pourront bénéficier d’un abonnement scolaire Stib au prix de 12 euros au lieu de 50 euros actuellement. Objectif affiché ? Rendre les transports publics plus accessibles et inciter les jeunes à les utiliser davantage.

Cette mesure a été décidée par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle concerne tous les étudiants âgés de 12 à 24 ans. Concrètement, une famille payera 12 euros pour le 1er enfant, 12 euros pour le 2e enfant, le 3e abonnement scolaire et les suivants restant gratuits.

Le prix de l’abonnement BRUPASS scolaire, qui donne accès au réseau de la Stib (excepté depuis l’aéroport), ainsi qu’aux réseaux de De Lijn, du TEC et de la SNCB dans la zone BRUPASS, diminuera également et passera de 90 euros à 52 euros pour les 1er et 2e enfant. Pour le 3e enfant et les suivants, le prix restera inchangé à 40 euros. Par ailleurs, dès le 1er février 2022, tous les Bruxellois âgés de 18 à 24 ans qui n’ont pas le statut étudiant pourront aussi bénéficier d’un abonnement annuel Stib au tarif de 12 euros, au lieu de 499,00 euros, a fait savoir la société bruxelloise de transport public.