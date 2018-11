Kris Peeters tirera la liste du CD&V pour les élections européennes

L'actuel ministre fédéral de l'Emploi, Kris Peeters, tirera la liste que son parti, le CD&V, déposera en vue des élections européennes de mai prochain. Ainsi en a décidé l'Assemblée générale du parti démocrate chrétien flamand ce mardi soir.

Cette annonce fait suite à une autre, importante au sein de la famille démocrate chrétienne flamande : un peu plus tôt dans la journée, on apprenait ainsi qu'un autre poids lourd du CD&V, Pieter De Crem, mettra quant à lui un terme à sa carrière politique au niveau fédéral à partir de mai prochain, après les élections fédérales et régionales.