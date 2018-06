Koen Geens veut imposer un traitement pour les radicalisés, "qui les rend plus aptes à être réinsérés"

La Justice devrait être en mesure d'imposer un parcours de désengagement aux détenus radicalisés comme elle peut le faire pour les délinquants sexuels, a suggéré lundi le ministre de la Justice, Koen Geens, en commission de la Chambre. Le suivi de ce "traitement" conditionnerait l'octroi de congés pénitentiaires, un régime de détention restreinte, etc.

Actuellement, il n'est pas possible d'imposer aux prisonniers de suivre une formation, de consulter un psychologue, etc. Les détenus radicaux "contagieux" (recruteurs, meneurs, idéologues) sont enfermés dans des ailes distinctes à Ittre et Hasselt. La question se pose aussi de savoir que faire avec les détenus radicaux "non contagieux". Il n'est pas possible de leur imposer un processus de déradicalisation. "C'est quelque chose qui me fait peur", a souligné M. Geens.