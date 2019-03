Koen Geens sur la Justice: "Le bout du tunnel est en vue"

Le ministre de la Justice a réagi ce matin au mouvement de grogne du monde judiciaire, qui se plaint d’un manque cruel de moyens. Koen Geens se dit conscient du problème. « Il est vrai que la Justice a besoin d’un refinancement global pour la législature prochaine. On a beaucoup travaillé ces cinq dernières années, on a rendu la justice plus efficace avec un système informatique plus moderne, mais il y a encore énormément de choses à faire et c’est pour ça que je supporte les exigences financières du monde judiciaire mais aussi pénitentiaire. »

Aider les justiciables à avoir un accès à la Justice

L’occasion pour le ministre de faire le bilan de son travail à la tête de la justice depuis 2014. « Je crois que j’ai contribué à distribuer les moyens d’une façon plus efficace à l’heure actuelle, plus en fonction des charges de travail. J’ai aussi rendu la justice plus efficace dans la mesure où il y a moins de routine, par exemple les magistrats doivent beaucoup moins s’occuper de choses tout à fait routinières", précise-t-il.

"On a réformé le droit matériel dans la mesure du possible. Mais reste que, au niveau des bâtiments, je ne suis compétent pour la régie que depuis quelques mois, il y a des arriérés à récupérer qui sont très importants et c’est pour ça que j’ai été très honnête, il faut plus de moyens pour la magistrature, pour le monde pénitentiaire, pour la sûreté de l’État mais il faut aussi plus de moyens pour l’accès à la justice. Pas seulement l’assurance juridique que l’on va certainement voter d’ici la fin de la législature, mais aussi pour le Prodeo. Je propose 120 millions de plus de sorte que les seuils puissent monter à 1500 euros par mois, de sorte que les justiciables, aient un accès plus facile et plus rapide à la justice. »

La Justice a aussi besoin de personnel non statutaire

Un bilan plutôt positif selon le ministre, qui espère donc encore faire mieux s’il rempile à la justice après le 26 mai prochain. Mais ces mesures sont-elles assorties d’effectifs suffisant ? Y a-t-il assez de personnel pour assurer toutes ces mesures ? Koen Geens estime que la réponse est oui, mais que cela ne dépend pas seulement des agents statutaires.

« Peu de gens le savent mais j’ai 25.000 personnes qui travaillent pour la justice, ce n’est pas rien. Beaucoup de ces gens sont statutaires, c’est beaucoup ! Je ne nie pas que 130 millions de plus pourraient aider à rendre la machine au niveau du personnel encore plus adéquate, mais ce n’est pas seulement une question de moyens, de personnel, c’est surtout une question de moyens d’infrastructures, de matériels, de dignité pour les gens mais aussi de savoir quel personnel. Par exemple dans les prisons on a besoin de beaucoup plus d’assistants sociaux, de psychologues mais pour l’instant, on ne sait pas les recruter. Ce n’est donc pas seulement une question de nombre mais aussi de qui on engage. […] Il faut aussi trouver un autre style de personnel qui peut, par exemple au niveau psychologique et social mieux assister nos détenus. »

L’état des bâtiments: "Ce n’est pas sérieux"

Quant à savoir comment en est-on arrivé à un tel délabrement de nos palais et tribunaux, le ministre explique que depuis des décennies, aucun investissement n’a eu lieu.

« Depuis 70 ans, depuis la 2ème guerre mondiale, on n’a pas investi dans la justice. On a investi dans la sécurité sociale, on a investi dans les communautés et dans les régions mais on n’a pas investi dans les départements régaliens et surtout pas dans la justice. 70% de nos bâtiments datent du 19ème siècle, ce n’est pas sérieux. »

Quels montants sont sur la table ?

La prochaine législature approche à grands pas, quels sont les montants que Koen Geens aimerait mettre sur la table ? « J’ai parlé d’un montant global : personnel, accès à la justice et bâtiments tous confondus, de 750 millions. »

Et le ministre appelle le monde judiciaire à tenir bon. « Il faut tenir courage, il faut retenir le talent qu’il y a car j’ai découvert énormément de gens qui sont très professionnels et dévoués. Et qu’il y a une perspective, on n’a pas fait tous ces exercices ces dernières années, réformant le droit formel, le droit judiciaire, le droit matériel pour ne pas aboutir. Donc il y a une perspective, le bout du tunnel est en vue. »