Koen Geens referme la polémique sur la future présidente francophone de la Cour d'appel de Bruxelles

Pas suffisamment bilingue la future présidente de la cour d'appel de Bruxelles? La question était posée ce mercredi matin après l'annonce de la désignation pour début avril de Laurence Massart - qui préside actuellement le procès de la tuerie du Musée juif de Bruxelles - comme première présidente de la Cour d'appel de Bruxelles. Certains mettant en avant dans le monde de la magistrature et dans le monde politique le fait qu'elle ne maîtrisait pas forcément suffisamment le néerlandais pour diriger cette cour bilingue. Le quotidien flamand "Standard" posait ouvertement la question ce mercredi sur base d'une série de témoignages.

Pas de bilinguisme nécessaire légalement

Légalement en effet pas de souci; la loi linguistique de 1935 ne prévoyait pas la nécessité d'être bilingue pour diriger la Cour d'appel. Même si dans les faits, cette Cour est bilingue, des affaires jugées en première instance à Leuven y sont traitées en appel. D'où l'interrogation du milieu judiciaire néerlandophone. Deux associations, les avocats néerlandophones de Bruxelles et l'Ordre des barreaux flamands, demandaient dès lors au ministre de la Justice, Koen Geens, de se prononcer sur la question. Même si la magistrate suivait bien apparemment des cours de néerlandais et prévoyait d'engager un adjoint pour la conseiller sur les problématiques néerlandophones.

Incident clos pour Koen Geens

Le ministre de la Justice, le CD&V Koen Geens, réagissait en fin de journée par voie de communiqué. Lequel retrace d'abord les rétroactes de la situation actuelle. Accrochez-vous. "Le SPF Justice a toujours avisé le Ministre des principes d’équilibre et de succession linguistiques entre le Premier Président de la Cour d’appel et le procureur général (PG) de Bruxelles, systématiquement pour des périodes de 10 ans. Ce principe figure dans la loi de 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et est ratifié dans l’article 259quater, § 6 du Code judiciaire, par exemple si le mandat est interrompu durant le premier ou le deuxième terme de cinq ans. Ainsi, une personne qui décèderait durant son mandat doit être succédée par une personne du même rôle linguistique. Cet équilibre linguistique a été mis en péril par le souhait du Premier Président francophone de ne pas prolonger son mandat. Le procureur général néerlandophone a effectivement souhaité prolonger son mandat pour un deuxième terme. Dès lors, il a été décidé de publier une vacance francophone pour le poste de Premier Président. La magistrate entre-temps proposée au poste de Premier Président ne sera en fonction que pour une période de 5 ans puisqu’elle doit obligatoirement être succédée par un Premier Président néerlandophone. Au même moment, le PG sera succédé par un magistrat francophone. Les propositions sont émises de manière tout à fait autonome par le Conseil supérieur de la Justice, et en l'occurrence par la Commission de nomination francophone".

Et d'ajouter qu'"agir autrement dans ce cas signifierait que l’équilibre linguistique au sein de la Cour d’appel de Bruxelles serait rompu. Le Ministre soulève encore qu’un équilibre linguistique comparable est en vigueur entre le procureur fédéral et le procureur général de Bruxelles. Dans les cinq ans, ils seront succédés après avoir exercé leur fonction durant 10 ans, le premier par un Néerlandophone, le second par un Francophone".

Mais surtout Koen Geens enfonce le clou et rappelle qu'en la matière et pour le poste concerné ici "aucune condition légale de bilinguisme n’est imposée. La magistrate proposée au poste de Premier Président l’est à la condition d’améliorer sa maîtrise de la langue néerlandaise, ce à quoi elle s’est engagée". Fin de citation. Pour le reste, le ministre de la Justice déplore que des lettres de magistrats en fonction soient sorties dans la presse, sur des discussions qui n'auraient pas dû quitter son administration et le gouvernement fédéral.

Le Ministre considère donc l’incident comme étant clos.