Koen Geens prolongé, le chargé de mission royal continue d'explorer la piste PS-N-VA

"La Belgique est un pays compliqué"

A sa sortie du Palais, Koen Geens a répondu aux questions des journalistes présents. Il ne s’avance pas trop sur le contenu des discussions mais explique continuer à exploiter la piste PS -N-VA :" Je m’informe le plus largement possible, mais la meilleure formule pour avoir l’appui de tout le pays pour un gouvernement futur reste une formule où ces deux partis se trouvent. Mais je m’informe le plus largement possible."

Quant à ses chances de réussite, Koen Geens se refuse à faire des pronostics, mais concède tout de même à sa manière que ce n’est pas simple : "La Belgique ne sait pas qu’elle est belle et c’est une garantie pour être séduisante. Mais elle est aussi très compliquée. C’est un défi et un grand honneur que je puisse chercher des voies pour trouver des solutions."

Depuis sa prise de fonction, Koen Geens a rencontré les dix partis politiques susceptibles d’entrer dans une majorité au fédéral.