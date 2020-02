Koen Geens déchargé de sa mission, le Roi va consulter les présidents de partis

Koens Geens s'est rendu chez le Roi en cette fin de journée. Le chargé de mission "a remis son rapport et a demandé à être déchargé de sa mission. Le Roi a accepté sa démission et exprimé son appréciation pour ses efforts et le travail réalisé. Le Roi a entamera lundi des consultations", annonce le communiqué du Palais royal.

C'est la surprise de cette fin de journée. Le chargé de mission royal Koen Geens est arrivé au Palais à 18h pour s'entretenir avec le Roi. Koen Geens devait en principe rendre son rapport lundi prochain, le 17 février. Mais les déclarations du jour ont sans doute accéléré les événements.

Dans la foulée de son entrevue avec le Roi, Koen Geens a tenu une conférence de presse pour faire le point sur sa mission et expliquer sa décision de remettre sa démission.

Depuis le début de sa mission, Koen Geens a tenté de rapprocher le PS et la N-VA. C'est le mot d'ordre du côte du CD&V: composer un gouvernement qui réunit les socialistes et les nationalistes flamands. Mais comment y parvenir alors que, pour le président du PS Paul Magnette, "entre les deux partis, ça ne peut pas marcher", comme il l'a déclaré dans Matin Première.