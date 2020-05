Koen Geens (CD&V) : "Le PS doit se faire une religion sur une possible coalition avec la N-VA"

Ministre fédéral de la Justice (CD&V), Koen Geens est l’invité du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 23 mai sur La Première et ce dimanche 24 mai sur La Trois. Au menu : la distribution de masques buccaux et de filtres à la population, la gestion du déconfinement, la formation d’un gouvernement fédéral.

C’est en effet par la mise sur pied d’un gouvernement fédéral que le pays sortira pleinement de la crise du coronavirus. Mais la discorde semble toujours de mise entre les grands partis du royaume : le PS au sud, la N-VA au nord. Pour Koen Geens, il n’est plus temps de se cacher derrière le contenu des programmes bien que cela reste fondamental.

"Le PS doit se faire une religion sur une possible coalition avec la N-VA. Je crois qu’à plusieurs reprises, ils n’ont pas été sûrs de ce qu’ils voulaient vraiment. Après la crise corona, on ne peut plus se cacher derrière le contenu des programmes".

Pourtant, tout semble perdu, Paul Magnette, lui-même, s’est fait recaler par son propre bureau de parti il y a deux mois, lorsqu’il a voulu reprendre la danse avec les nationalistes. "Ecoutez, quand monsieur Magnette commence ses discussions avec une réunion de deux heures et demie avec monsieur De Wever, pourquoi le fait-il ? Moi j’ai dit, après avoir fait mon job, que c’était fini entre le PS et la N-VA. Mais à trois reprises, j’ai répété : 'I can’t take no for an answer'".

Hommage au personnel soignant

Gouvernement ou pas, aujourd’hui la colère gronde au sein du personnel de soins de santé, mis à rude épreuve depuis le début de la crise. "C’est assez normal dans la mesure où le personnel de soins de santé a dû prester en terme symbolique et réel pendant des mois. En réalité, ils ont tenu le pays debout. Il faut reconnaître que nous avons des hôpitaux et du personnel médical redoutable". Comment peut-on valoriser ces efforts ? "Ce n’est pas seulement une question de monétarisation, ou de budget, c’est une question de qualité de vie aussi. S’il n’y a pas assez de personnel, qu’on ne trouve pas d’infirmière, il faut se poser la question : pourquoi on n’en trouve pas assez ? Et y réfléchir".