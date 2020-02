KLM annule 40 vols à cause de la tempête Ciara, aucune annulation chez Brussels airlines

La compagnie aérienne KLM a décidé d’annuler 40 vols européens pour ce dimanche en raison de la tempête qui s’annonce. Il s’agit de 20 vols au départ et 20 autres à l’arrivée de l’aéroport de Schiphol. C’est ce qu’a indiqué une porte-parole de la compagnie.

C’est en raison des prévisions météorologiques que cette décision a été prise. La compagnie précise que les passagers de KLM, Air France et Delta Air Lines peuvent modifier leurs réservations pour leurs vols de dimanche, lundi et mardi. L’aéroport amstellodamois a déjà invité ses passagers à tenir compte de retards et d’annulations.

Quelles sont les prévisions du côté de Brussels Airlines ?

Nous avons contacté la compagnie belge. "À ce stade-ci, nous n’avons annulé aucun vol pour demain et les prochains jours. L’orientation des pistes est telle que ce genre de décision n’est pas nécessaire pour le moment ", confirme Wencke Lemmes-Pireaux porte-parole. "Des retards sont possibles mais j’insiste : pas d’annulation pour l’instant".