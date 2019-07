Kiné: les patients atteints de fibromyalgie obtiennent gain de cause au Conseil d'Etat - © Tous droits réservés

Les patients atteints de fibromyalgie obtiennent gain de cause au conseil d'Etat - JT 13h -... On enchaîne avec une très mauvaise nouvelle pour Maggie De Block, qui est aussi une très bonne nouvelle pour toutes les personnes atteintes de fibromyalgie. En 2017, la Ministre de la Santé avait changé les conditions de remboursement des séances de kiné. On avait droit, autrefois, à 60 remboursements par an. Maggie De Block avait ramené tout ça à 18, mais sur toute une vie. La différence est énorme. Mais le Conseil d'Etat vient d'annuler la mesure. Un soulagement pour celles et ceux qui sont concernés et qui doivent parfois consulter un kiné deux fois par semaine. Juliette Pitisci.