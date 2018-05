Kazakhgate: suite à son inculpation, Armand De Decker réagit

Dans un communiqué de presse publié lundi après-midi quelques heures après l'annonce de son inculpation pour trafic d'influence, Armand De Decker réagit. Une énième fois, l'ancien président du Sénat clame son innocence en ce qui concerne la modification de la loi sur la transaction pénale.

Divisé en deux points, ce communiqué rappelle premièrement que le magistrat confirme ce qu'Armand De Decker affirme depuis le début : il n'y est pour rien dans l'élargissement de la loi qui a permis d'abandonner les poursuites contre, entre autres, Patokh Chodiev. "La Commission d’enquête parlementaire dite Kazakhgate l’a aussi confirmé de manière éclatante. Monsieur De Decker a donc été injustement mis sur la sellette à propos de l’adoption de cette loi", peut-on lire.

Armand De Decker, en toute sérénité

Deuxièmement, Armand De Decker communique qu'il prend acte de son inculpation. Il lui est notamment reproché d'avoir rendu visite au ministre de la Justice de l'époque, Stefaan De Clerck, pour lui demander d'enjoindre de conclure cette fameuse transaction sans la moindre base légale. Un reproche qui "ne tient absolument pas la route ni en fait, ni en droit". Un point de vue que le conseiller communal argumente par l'absurdité du reproche et en rappelant que l'élargissement de la transaction pénale fût possible à la suite d'un vote au Parlement.

Enfin, celui qui fut bourgmestre d'Uccle annonce qu'il demandera l'accès au dossier d'instruction puisque son inculpation lui ne donne le droit. Et de conclure : "Monsieur De Decker attend avec une totale sérénité la suite de l’instruction judiciaire le concernant et défendra son point de vue, juste et bien fondé, avec vigueur".