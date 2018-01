Justice: un audit pointe les faiblesses de la réforme des arrondissements judiciaires

En 2014, la fusion des arrondissements judiciaires était destinée à réaliser des économies d’échelle. Il s'agissait aussi de responsabiliser les chefs de corps en rendant la gestion des nouveaux arrondissements plus autonomes. Conséquence, chaque président de tribunal en plus de ses compétences juridiques devait par la force des choses devenir aussi un "top manager".

Pour gérer le budget et le personnel de son tribunal, il devait s'entourer des moyens humains et techniques les plus adaptés.

Pénurie de personnel qualifié

Quatre ans après la réforme, l’audit indique que les tribunaux font ce qu’ils peuvent pour faire face à la pénurie de personnel à laquelle ils estiment être confrontés. Dans ses conclusions, l'audit constate aussi "que les tribunaux ne sont responsables que d’une petite partie des compétences en matière de gestion des ressources humaines".

Et d'ajouter que celles-ci sont très morcelées au sein de l’organisation judiciaire. Des auditeurs du conseil supérieur de la justice qui pointent également les nombreuses mesures prises par les chefs de corps pour assurer malgré tout le bon fonctionnement de leur tribunal : réorganisation interne des greffes, des audiences; augmentation de la mobilité des magistrats et des greffiers; réduction des audiences de chambre à trois juges; engagements de stagiaires, d’étudiants et "d’articles 60", ces personnels non qualifiés mis à disposition par les CPAS.

Promouvoir des solutions durables

L’audit dans ses conclusions insiste sur l’importance de favoriser des solutions durables. Pour le Conseil supérieur de la justice, "le ministre de la Justice et à l’avenir le Collège des cours et tribunaux doivent veiller à ce que du personnel suffisamment qualifié soit disponible de manière à ce qu’un tribunal ne soit plus contraint de recourir à des solutions de fortune".

L’un des points les plus épineux pointé par l’audit est celui de l’évaluation de la charge de travail dans chaque tribunal. Le système existant repose sur l'affectation de personnel selon un cadre fixé une fois pour toute. Et des disparités parfois importantes sont observées dans certains arrondissements. Le Conseil supérieur de la justice préconise qu’"à l’avenir, les cadres du personnel soient fixés sur la base d’une analyse objective des besoins en personnel de chaque tribunal". Un changement qui suppose l’acceptation commune d’un instrument de mesure de la charge de travail formalisé et commun à toutes les entités. Ce qui pour l’heure n’existe pas.