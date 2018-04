Ce jeudi, une nouvelle vidéo tournée en caméra cachée dévoile la face sombre d’un élevage de porcs dans le Tarn, en France. Maltraitance animale, questions autour des conditions d’abattage… Ce type de vidéos, souvent produites par des associations de protection animale, trouve une audience sans précédent avec les réseaux sociaux. Chez nous, l’abattoir de Heist-op-den-Berg (province d’Anvers) a fermé la semaine passée pour mauvaises conditions d’hygiène, et il y a quelques mois, c’est l’abattoir Verbist à Izegem qui fermait ses portes suite à la révélation de cas de maltraitance des bovins.

Conséquence de ces scandales en cascade ou tendance de fond ? On constate en tout cas que les mouvements végétariens, vegans et antispécistes prennent de l’ampleur. C’est dans ce cadre qu’a émergé en Belgique un nouveau petit parti il y a quelques semaines, le parti Dieranimal, qui se positionne pour une meilleure prise en compte des droits des animaux. Une certitude : la question animale se politise et semble impacter de plus en plus l’opinion publique.

Notre regard sur les animaux est-il en train de changer ? Jusqu’où faut-il pousser les droits des animaux ?

Autant de questions au centre de "Débats Première" ce vendredi de 12h à 13h sur La Première.