Jürgen Conings s’est suicidé avec une arme, confirme le parquet fédéral qui livre les premiers constats

L’enquête médico-légale diligentée par le juge d’instruction a permis ce jour de confirmer que Jürgen Conings a mis fin à ses jours avec une arme à feu. Le pistolet utilisé a été retrouvé contre le corps. Les conclusions de l’expert en balistique vont dans le même sens. La date du décès remonterait à un délai compris entre une et quatre semaines. Des analyses plus approfondies doivent encore la préciser.

Après les premiers éléments de l’enquête technique (balistique) et médico-légale et les constatations effectuées sur place, le parquet indique un certain nombre d’éléments : le corps se trouvait dans un secteur du bois particulièrement touffu et difficile d’accès. Il était porteur de plusieurs armes à feu chargées, de munitions, d’un couteau, d’une hache et d’une machette.

