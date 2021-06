Jürgen Conings : la compagne soulagée d’avoir une réponse mais affligée par le décès selon son avocat Bert Partoens

Pour Bert Partoens "L’enquête sera menée comme toute enquête est menée de manière approfondie, et l’avocat fera son travail. Je n’ai jusqu’ici aucune raison de douter. Nous verrons ce que l’enquête plus approfondie donnera. Je ne vais certainement pas accepter toutes sortes de théories du complot."

Selon l’avocat, face à toute une série de propos qui circulent déjà sur les réseaux, il est important de se limiter aux faits mis en lumière par l’enquête : "La justice n’a ménagé aucun effort pour arriver à un résultat clair ici, on peut se réjouir qu’il n’y ait plus eu de victimes", dit-il, ajoutant que sa cliente partageait cette approche qui ne correspond donc pas à celle de la tante de Jurgen Conings qui avait rapidement affirmé qu’elle ne croyait pas au suicide de son neveu.

L’avocat a également indiqué que sa cliente a été privée de liberté vendredi dernier, le temps de mener des interrogatoires pour recueillir et vérifier une série d’informations utiles à l’enquête : "Comme le prévoit la loi, on peut priver quelqu’un de sa liberté pendant 48 heures. Il y a d’abord eu un long interrogatoire et le lendemain, elle a été présentée au juge d’instruction, qui ne l’a pas mise en cause et l’a aussitôt relâchée".

Rien d’anormal à cette courte privation de liberté indique l’avocat : "dans une enquête comme celle-ci, on ne veut rien laisser au hasard et ils veulent être sûrs que rien n’a été oublié", indique Bert Partoens ajoutant pour être clair : "ma cliente n’a jamais été inculpée et elle n’a rien à voir avec les plans que Conings a pu avoir. Elle a elle-même beaucoup de questions sur ce qu’il s’est passé, tout s’est passé très soudainement pour elle".

