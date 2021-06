Jürgen Conings : De nouvelles recherches ont commencé à Dilserbos

Marc Van Ranst répond à un groupe de soutien à Jürgen Conings - C'est vous qui le dites -... Marc Van Ranst a rejoint et commenté une conversation dans un groupe de soutien à Jürgen Conings sur Telegram. Le virologue actuellement caché, isolé pour sa sécurité reste présent sur les réseaux sociaux. Il explique dans la Dh qu’il a rejoint un groupe pour savoir ce qui se disait sur lui et justifie d’y avoir laissé un commentaire en disant que si tout le monde a le droit de s’exprimer, pourquoi lui ne pourrait pas le faire. Il a écrit aux membres du groupe : « je voulais observer le niveau de créativité : je suis déçu » avant d’ajouter plus tard : « bonne nuit, les combattants ! ». Vous