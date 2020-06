Julyne : "Je suis anorexique et j’essaye de m’en sortir"

C’est une histoire au départ banale. Celle d’une jeune fille qui veut se débarrasser de quelques kilos en trop. Elle s’appelle Julyne et elle entame un régime. Mais tout dérape très vite.

Le contenu de son assiette diminue de plus en plus. Elle supprime tout et calme sa fin en buvant des litres d’eau… Certains jours, elle ne mange même pas une biscotte entière. En 6 mois, elle perd 20 kilos. Elle n’arrive plus à arrêter le processus. La cuisine devient la pièce à éviter, elle l’assimile à une pièce de torture où elle se retrouve confrontée au contenu de son assiette. Quand elle ouvre le frigo, elle ne voit que des chiffres… ceux de l’apport calorique de chaque aliment.

L’ambiance se détériore à la maison. Elle voit des amis lui tourner le dos. Personne ne comprend pourquoi elle ne reprend pas une vie normale. On lui parle de caprice, de manque de volonté. Elle est, quant à elle, dans le déni. Quand elle se regarde dans la glace, elle se trouve obèse. Alors qu’il ne lui reste plus que la peau sur les os. Elle n’arrive plus à se lever seule, doit être aidée pour effectuer les gestes quotidiens les plus simples. Parler devient difficile, elle cherche ses mots, est rapidement essoufflée. Ce sont ces signaux qui la font réagir.

Elle comprend enfin qu’elle a besoin d’aide. Un an après le début de l’histoire, elle entre pour la première fois à l’hôpital. Elle est aujourd’hui suivie par une nutritionniste, un psychiatre, un médecin. Elle se sent enfin entendue, comprise. Mais le chemin vers la guérison est long, très long.