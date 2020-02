Julien Nicaise (Wallonie-Bruxelles Enseignement) : "Il faut stabiliser les jeunes profs le plus rapidement possible"

La tâche est vase pour ce quarantenaire. Le réseau WBE (ex-Etat) pâtit en effet d’une piètre image de marque dans l’opinion, souvent considéré un réseau d’enseignement de relégation. "Les Wallons et les Bruxellois ont l’habitude de décerner un mauvais bulletin à notre enseignement, reconnaît Julien Nicaise. Il y a beaucoup d’enjeux et beaucoup de choses à changer."

L'enseignement en Wallonie et à Bruxelles est divisé en plusieurs réseaux. Julien Nicaise se trouve à la tête de celui qui figure à la gauche de cette infographie. - © enseignement.be

"La manière d’envisager la gouvernance de l’école est parfois basée sur des principes qui n’ont plus vraiment cours en 2020", affirme-t-il, tout en se disant "partisan pour jeter des ponts entre les réseaux". Il précise : "Quand on a des établissements situés dans la même ville, parfois dans la même rue, ça vaut la peine de se parler et d’échanger des pratiques plutôt que de se faire la concurrence à l’élève."

Rénover les bâtiments

Mais, objecte-t-il, il y a "aussi beaucoup de choses qui vont bien dans notre enseignement et il faut le souligner. Tous les jours, des dizaines de milliers d’enseignants se lèvent pour faire leur job de la manière la plus adéquate possible".

Parmi les grands chantiers à mettre en œuvre, il y a celui de l’entretien des bâtiments scolaires. Problème : WBE ne génère pas de recettes. Où, dès lors, trouver le milliard d’euros nécessaire ? "Il y a une volonté d’ouvrir et de diversifier la manière de gérer nos bâtiments scolaires", explique Julien Nicaise qui évoque par exemple la possibilité de "mobiliser l’épargne" des Belges. "C’est sur la table. Plutôt que de laisser son argent sur un compte épargne à 1%, de permettre aux particuliers ou aux entreprises d’investir dans la rénovation des bâtiments scolaires."

Et rénover l’image de tout un réseau

Rénover les bâtiments, ce n’est pas le seul chantier à mettre en œuvre. Il faudra aussi… rénover l’image de l’enseignement organisé et financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Quand des choses se passent mal, on a du mal à les assumer médiatiquement. Et quand les choses se passent bien, on ne le dit pas assez."

D’autant que, vu la complexité de l’organisation de l’enseignement en Wallonie et à Bruxelles, les professeurs peinent à trouver leur compte. Ainsi, les points d’ancienneté récoltés dans un réseau ne sont pas transmissibles dans un autre réseau. Pas de solution concrète à ce niveau-là, si ce n’est qu'"il faut stabiliser les plus jeunes profs le plus rapidement possible. Une fois qu’on ne trouve plus les personnes diplômées, il faut que les directeurs d’école aient un maximum d’autonomie pour recruter du personnel, en ce compris du personnel qui ne serait pas enseignant".

Et l’élève dans tout ça ? "Une des difficultés principales de notre système éducatif, ce sont les gens qui sortent de l’enseignement second sans aucune qualification." D’où cette priorité pour Julien Nicaise : "Réduire les inégalités […] Ça ne se joue pas à 18 ans, ça doit se jouer dès le secondaire."