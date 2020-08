Mort de Jozef Schovanek au BSCA en 2018 : le syndrome Floyd à la belge ?

Ce mercredi, la Chambre réunit ses commissions Justice et Intérieur pour faire la lumière sur le décès de Jozef Schovanek après son interpellation musclée à l’aéroport de Charleroi. Les médias ont mis les faits en lumière il y a deux ans. Mais depuis lors et jusqu’il y a quelques jours, aucune réponse n’a véritablement été apportée.

26 questions déposées

Les députés vont interroger les ministres de l’Intérieur, le CD&V Pieter De Crem (au moment des faits, Jan Jambon, N-VA, était en poste). Ils poseront aussi leur question au ministre de la Justice, le CD&V Koen Geens. Ils veulent davantage d'informations sur les circonstances de cette interpellation et sur l’action des policiers. Ils veulent également faire la lumière sur le comportement de la hiérarchie de la police. Vanessa Matz (cdH) exige par ailleurs d’entendre le commissaire général de la police fédérale.

Négligence ou mensonge ?

Pour Ahmed Laaouej (PS), il n’est pas pensable que, contrairement à ce qu’ils affirment, les responsables de la police qui réagissent seulement aujourd'hui n’aient pas été au courant. Les articles de presse à l’époque des faits ne manquent pas. "Soit, ils étaient avertis et ils mentent, soit ils n’avaient pas connaissance de cette arrestation et de ses conséquences dramatiques et alors il y a un manquement grave de leur part", dit en substance le député.

L’affaire Floyd belge

Pourquoi une policière a-t-elle apparemment fait le salut hitlérien ? Pourquoi les agents ont-ils employé des techniques manifestement inappropriées ? Pourquoi la hiérarchie policière n’a-t-elle pas pris de sanctions et pourquoi les responsables politiques n’ont-ils pas davantage réagi ? Est-ce la manifestation d’un état d’esprit ?

Les sujets ne manquent pas. Mercredi, lors de cette commission, le PS demandera que le Comité P soit chargé de faire un audit de la police aéronautique.