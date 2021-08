"Journées du Patrimoine" en Wallonie et "Heritage Days" à Bruxelles en septembre

Chaque année, une cinquantaine d'Etats, dont la Belgique, font la démonstration d'une belle coopération européenne à travers l'organisation des "Journées européennes du Patrimoine" dans le but de rapprocher les trésors patrimoniaux du public.

En Wallonie, et pour leur 33e édition, ces journées auront lieu les 11 et 12 septembre sur le thème "Femmes et Patrimoine". Elles mettront précisément en valeur les femmes en évoquant leur rôle, leur fonction, leur apport personnel et collectif, leur gestion, leur empreinte ou alors tout simplement leur souvenir. Par ailleurs, seront également mis en avant les biens patrimoniaux wallons en lien avec l'évolution des droits sociaux et politiques des femmes en Belgique

Des responsables de la gestion du patrimoine bruxellois ont choisi, pour leur part, de se dissocier de l'appellation "Journées du Patrimoine", un concept qui serait, selon eux, obsolète et sexiste (patrimoine dérivant du latin "patrimonium" évoquant l'héritage du père), pour qualifier cet événement de "Heritage Days".

C'est cette fois sur le thème de "Meeting Points" que cette édition, organisée les 18 et 19 septembre, s'intéressera plus particulièrement aux espaces publics, aux parcs, aux marchés, aux restaurants emblématiques, aux théâtres ou encore aux salles de fêtes, devenus des lieux de mobilisation collective.

L'objectif est ici aussi de permettre à la population de découvrir des lieux qui ne lui sont pas souvent, rarement ou presque jamais accessibles.

Informations complémentaires sur les sites journeesdupatrimoine.be, agencewallonnedupatrimoine.be et https://heritagedays.urban.brussels.