Journée nationale d’actions syndicales: le gouvernement reste muet

Ce vendredi, la Belgique était au ralenti. Des grèves et des actions syndicales ont pris place toute la journée, dans tout le pays. En front commun, les syndicats dénoncent la politique du gouvernement. Les grévistes réclament un meilleur pouvoir d'achat et s'opposent fermement à la réforme des pensions.

Du côté gouvernemental, à l'issue de cette journée d'actions, et bien pas de commentaires.

Aucun commentaire, aucune déclaration

Ce manque de réaction s'explique d'abord par une journée avec sommet européen, et sans conseil des ministres. Et puis, celui qui s’était exprimé lors des dernières journées d’actions syndicales, Kris Peeters, n’a pas donné signe de vie. Il est même resté dans sa ville à Anvers. Kris Peeters avait peut-être déjà tout dit ou presque hier à la tribune de la Chambre où le Sp.a l'interrogeait sur les actions de ce vendredi et sur la suite de la concertation sociale : "Nous avons bien compris le message des gens qui disent avoir du mal à boucler leur fin de mois. Nous avons de quoi démontrer que le pouvoir d’achat a grimpé en Belgique mais ceci dit, nous ne sommes pas sourds face aux actions des gilets jaunes et de ceux qui vont défiler ce vendredi dans les rues. Nous ne sommes pas sourds. Mais nous avons tout de même accompli un taxshift et nous voulons donner toutes ses chances à l’accord interprofessionnel. Nous voulons voir si un accord est possible entre partenaires sociaux sur la norme salariale, et si cela n’est pas le cas, ce gouvernement tranchera, si vous nous donnez la possibilité d’aller plus loin, nous le ferons ", avait alors déclaré le ministre fédéral de l’emploi et de l’économie face à la chambre.

Kris Peeters fait allusion ici à la situation d'un gouvernement désormais minoritaire et qui doit demander l'aval du Parlement pour continuer à travailler.

Une mobilisation de plus ?

Certains rappellent en coulisses que de mobilisation de 30 à 50.000 personnes dans les rues ces derniers mois on en est aujourd'hui à une "simple" journée d'actions, sans réel impact: manière de souligner que le gouvernement Michel en a vu d'autres et a pour le moment d'autres chats à fouetter...

Charles Michel recevra samedi à 9h30 au Lambermont, avec les autres membres du comité ministériel restreint (le kern), le "Groupe des 10": les représentants des patrons et des syndicats. Une rencontre qui n’a rien à avoir avec la mobilisation syndicale du jour mais démontre la volonté du Premier ministre de faire le point sur les grands dossiers socio-économiques, dans le cadre de la crise politique actuelle.