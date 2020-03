Journée internationale du droit des femmes: 6300 manifestants à Bruxelles, des actions partout en Belgique

"La Marche Mondiale des Femmes souhaite aussi montrer sa solidarité vis-à-vis des luttes au Mexique, au Chili, au Soudan, en Algérie, en Russie ... Par des femmes contre les régimes réactionnaires et oppresseurs, mais aussi contre les guerres et les violences faites aux femmes", a-t-elle exprimé.

A l'initiative de la Marche Mondiale des Femmes, réseau mondial regroupant une série d'associations, de syndicats et de campagnes, plusieurs activités étaient organisées avant le départ du cortège, devant la gare, notamment un flashmob, des prises de paroles, des témoignages et des hymnes en l'honneur des femmes.

Grève des femmes

Ce 8 mars lance le coup d'envoi de deux jours de grève féminine, dimanche et lundi, pour faire entendre la voix des femmes, rendre visible leur travail et lutter pour leurs droits.

"On s'arrête toutes. On arrête tout. On s'arrête partout." Tel est l'appel à la grève - du travail rémunéré, du soin aux autres, de la consommation et étudiante - lancé par le collecti.ef 8 mars, déjà à l'origine de la première grève des femmes l'an dernier.

►►► A lire aussi: Ecoféminisme, afro-féminisme, féminisme musulman… le féminisme revient en force et en mode pluriel

Cette fois, l'action s'étale sur deux jours. "Le 8 mars tombe un dimanche et nous voulions mettre en avant le travail domestique, qu'il soit rémunéré ou non, le travail des femmes qui restent à la maison - par choix ou non, et celui des femmes plus précarisées qui n'ont pas d'autre choix que de travailler le dimanche", explique Adeline, membre du collectif, composé uniquement de femmes (ou s'identifiant comme telles).

L'appel à la grève s'étend jusque lundi "pour que les femmes puissent faire grève même si elles ne travaillent pas le dimanche", précise-t-elle. "En prolongeant, nous voulons aussi mettre l'accent sur le travail de nuit." L'action est soutenue par la FGTB, qui a déposé un préavis de grève. Le syndicat socialiste met en avant l'écart salarial global entre les hommes et les femmes, qui pointe à plus de 23% en Belgique. "Sans parler des discriminations à l'embauche, de l'inégale répartition des tâches ou encore de la difficile combinaison vie privée/vie professionnelle qui demeure un véritable frein à l'émancipation des femmes travailleuses."