Journée internationale de la Bière : la Belgique, médaille d’argent de l’exportation derrière les Pays-Bas

Ce vendredi 6 août est la journée internationale de la bière. Un produit particulièrement ancré dans la culture de notre pays qui compte 379 brasseries et dont le secteur engage plus de 6000 personnes tout en créant 50.000 emplois indirects.

L’année dernière, 31,8 milliards de litres de bière ont été brassées en Europe, soit 71 litres par habitant. Un chiffre impressionnant pour lequel la Belgique a fortement contribué. Notre pays a brassé 2,27 milliards de litres de bière en 2020 et est le 4e producteur en Europe derrière l’Allemagne, la Pologne et l’Espagne.

Notre savoir-faire est d’ailleurs réputé dans le monde et plus particulièrement en Europe puisque notre pays est le second exportateur de bières derrières… nos voisins hollandais. Les Pays-Bas, poussés par la très populaire Heineken, ont exporté 1,9 milliard de litres de bière l’année dernière mais notre pays n’est pas à la traîne puisque nous avons exporté 1,7 milliard de litres.

Sur ces 1,7 milliards de litres, 75,8% ont été exportés vers d’autres pays Européens alors que 24,2% ont été envoyé en dehors de l’Union Européenne.

Les Français raffolent de la bière belge

Et le pays qui importe le plus de bière belge est la France. En 2020, 513 millions de litres ont été envoyés dans l’hexagone, soit près de 1/3 de la production dédiée à l’exportation. Nos voisins Français sont donc les plus friands de notre savoir-faire.

