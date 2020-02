Journée internationale contre l’utilisation des enfants-soldats: le roi Philippe s’exprimera ce mercredi à l’ONU

Le Conseil de Sécurité de l’ONU est la branche armée des Nations Unies, compétente pour sanctionner ou intervenir militairement partout dans le monde. La Belgique y siège depuis 2019, et depuis le début du mois de février 2020, elle en est la présidente. Le ministre belge des Affaires Étrangères Philippe Goffin a accueilli, sous la pluie, lundi soir le roi Philippe et la reine Mathilde, présents durant deux jours.

Le roi Philippe et la reine Mathilde accueillis à New York par Philippe Goffin, ce lundi 10 février © BELGA Images

La présence du couple royal a pour objectif de souligner l’importance de la diplomatie multilatérale dans la résolution de ce genre de conflits. Selon le directeur Communication et Médias du palais, le Roi est convaincu que "c’est la meilleure approche pour que les relations entre les nations soient les plus harmonieuses ou les moins conflictuelles possible".