Journalistes arrêtés en plein travail: le Premier ministre interrogé à la Chambre

La police a procédé mercredi à l'interpellation de militants du collectif #NotInMyName qui menaient une action au centre fermé 127 bis pour demandeurs d'asile de Steenokkerzeel. Deux journalistes de la RTBF et trois de leurs techniciens qui couvraient l'événement ont également été interpellés : Himad Messoudi, Julien Vlassenbroek, Guy Talin, Marc Florent et Jérémy Boisseau.

Ils ont été libérés depuis, mais les réactions n'ont pas tardé, et notamment les réactions politiques.

Ahmed Laaouej, chef du groupe PS à la Chambre des représentants, demandait une "réaction immédiate et des explications sans détour", avant d'ajouter que "Jan Jambon ayant refusé de répondre en Commission de l’Interieur", il interrogerait le Premier ministre à ce sujet.

Le PTB, ECOLO, et même le MR ont également annoncé leur intention d'interroger Charles Michel sur le sujet.

Une séance à suivre sur le site de la Chambre.

Selon Jean-Marc Nollet, l’arrestation des journalistes de la RTBF dans le centre de Steenokkerzeel est une preuve supplémentaire de la carence démocratique en Belgique : "Ce qui est choquant, ce sont toutes les dérives de notre État dit "démocratique" : on empêche les recteurs de s’exprimer, les syndicalistes de s’opposer dans certains dossiers, les Soudanais de demander l’asile. On veut enfermer des enfants. Et aujourd’hui, on dit aux journalistes "c’est fini votre métier d’informer"."