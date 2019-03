Joëlle Milquet renonce à se présenter aux élections du 26 mai

Surprise, encore une, au cdH. Joëlle Milquet annonce dans un communiqué qu'elle ne sera pas tête de liste cdH à la Chambre le 26 mai prochain. Elle explique avoir choisi une mission proposée par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, concernant le droit des victimes. Depuis octobre 2017, l'ancienne ministre de l'Intérieur était conseillère spéciale de Jean-Claude Juncker. Cette fonction, non rémunérée et à temps partiel, a consisté à conseiller le chef de la Commission sur la manière dont celle-ci pouvait favoriser une meilleure mise en œuvre des règles existantes en matière d'indemnisation des victimes d'actes criminels, y compris les victimes du terrorisme. Un rapport de 79 pages a été publié. Il est à lire (en anglais) ici.

Dans son communiqué, l'actuelle députée bruxelloise indique que Jean-Claude Juncker a "apprécié la qualité du rapport remis" et ors d'une rencontre, ce mercredi 27 mars, "le président Juncker lui a proposé de la charger désormais du suivi des recommandations établies dans son rapport. A ce titre, il lui demande de travailler sur un premier plan d’actions. Il lui demande également de le conseiller dans une seconde phase sur des possibles mesures à moyen ou long terme." On notera que Jean-Claude Juncker sortira de charge à l'automne.

Georges Dallemagne tête de liste

Après discussion avec son président de parti, Maxime Prévôt et "en raison du caractère, dans les faits, incompatible de l’acceptation de cette fonction avec la charge d’une campagne électorale et l’élection qui s’ensuit et par respect pour les électeurs qu’elle ne tient pas à tromper sur sa disponibilité pour de pures raisons électorales, elle a suggéré à Maxime Prévot que ce soit Georges Dallemagne dont on connait les qualités et les compétences qui soit désormais la tête de liste à la Chambre des représentants."

Un effet Fourny ?

Après Dimitri Fourny, c'est donc une nouvelle personnalité d'envergure du cdH qui renonce à se présenter face aux électeurs. Autre point commun : une inculpation. Dimitri Fourny s'est retiré prestement, Joëlle Milquet est inculpée depuis avril 2016. Ce départ soudain est-il à mettre en lien avec le départ de Dimitri Fourny ? Faut-il s'attendre à des développements judiciaires dans les jours ou les semaines à venir ? Nous avons cherché à joindre Joëlle Milquet, sans résultat pour le moment. Le dépôt définitif des listes est en tout cas prévu pour ce 30 mars au ministère de l'Intérieur...