Joachim Coens, l'ex-informateur royal: "Nous étions presque arrivés à une préformation"

Deux jours après sa destitution de sa mission d'informateur royal, le président du CD&V, Joachim Coens, réaffirme à la VRT que son parti souhaite voir la mise en place d'un gouvernement réunissant la N-VA et le PS.

"Pour moi, la mission d'information était déjà finie mardi, et nous espérions déjà passer à l'étape suivante à ce moment-là", raconte Joachim Coens sur le plateau de Zevende Dag (VRT).

Mardi dernier, le Roi a prolongé la mission des informateurs des informateurs Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez jusqu'au 4 février. Or coup de théâtre, vendredi soir: le Palais royal a déchargé le duo de nouveaux présidents et a chargé Koen Geens (CD&V) d’une mission pour la formation d’un gouvernement fédéral.

►►► À lire aussi : Fin de mission pour les informateurs royaux, Koen Geens est chargé d’une mission par le Roi

L'étape suivante, c'était au départ de transmettre le flambeau à Bart De Wever et à Paul Magnette, respectivement président de la N-VA et du PS, mais le président du PS a refusé. "Le Palais a jugé que cela ne servirait pas à grand-chose de confier une mission à Bart De Wever tout seul, ça pourrait être une mission dont le seul but est de le faire échouer", analyse Dave Sinardet, le professeur en sciences politiques de la VUB.

Note de centre

Joachim Coens estime avoir atteint son objectif dans le cadre de sa mission avec Georges-Louis Bouchez : "Après la mission de Paul Magnette qui n'a pas réussi à trouver une majorité pour une coalition violette-verte, nous avons déposé une note de centre. À partir de cette position, nous voulions impliquer les deux plus grands partis."

Malgré les déclarations dans les médias, l'ex-informateur royal estime qu'il a réussi à rapprocher le PS et la N-VA: "Il y avait des points de synergie. Nous étions presque à une préformation, mais, si on commence à parler d'éléments techniques, on est déjà plus loin qu'une phase d'information."

Joachim Coens insiste pour dire que Koen Geens a déclaré qu'il comptait concentrer ses efforts pour tenter de rapprocher N-VA et PS: "Il a dit qu'il allait partir de notre note du centre, ce qui est une bonne piste. Koen doit essayer de mettre en place un gouvernement avec une majorité des deux côtés."

Selon l'ancien patron du port de Zeebruges, cette position a toujours été celle du CD&V après les élections : "C'est important pour la stabilité de notre pays que les deux plus grands partis de Flandre et de Wallonie se rassemblent pour la période importante qui nous attend. Le déficit budgétaire est grand, la réforme de l'État doit être mise en place. Nous devons avoir la plus grande stabilité pour notre pays."

Pas de Vivaldi

Joachim Coens est assez critique vis-vis d'une alliance entre libéraux, socialistes, écolos et CD&V: "On ne va pas résoudre le problème du déficit budgétaire avec une solution caduque. Tout le monde dit qu'il y a une alternative, on parle de la Vivaldi. Vivaldi, c'est quatre saisons sans majorité. C'est tout et rien à la fois, c'est très difficile."

►►► À lire aussi: "Diables rouges", "Vivaldi", " Bourguignonne"... que veulent dire ces noms de potentielles coalitions au fédéral?

Selon lui, la coalition violette-verte était en route vers un programme progressive éthique sur lequel le CD&V une autre point de vue: "Si nous entrons dans un gouvernement, les autres partis devront prendre ça en compte", avertit-il.