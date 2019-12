Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez poursuivent leur mission d'informateurs (vidéos)

Fin des coalitions Arc-en-Ciel et Bourguignonne

C’est la conclusion forte des deux informateurs. La coalition Arc-en-Ciel rassemblant socialistes, libéraux et écologistes et la coalition Bourguignonne rassemblant socialistes, libéraux et les nationalistes flamands de la N-VA sont désormais écartées. Soit, expliquent les deux informateurs, par manque de stabilité soit à cause de difficulté de rassemblement. Et pour Georges-Louis Bouchez, " d’autres formules existent ". Et les deux informateurs évoquent comme piste un gouvernement qui serait axé au centre de l’échiquier politique. Et pour avancer, ils vont se concentrer sur les cinq thèmes principaux dégagés par les 10 partis rencontrés : le déficit budgétaire, la politique sociale, l’emploi, le climat et enfin, la justice et la sécurité.