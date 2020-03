Joachim Coens (CD&V): "Je plaide pour un gouvernement qui a une majorité forte des deux côtés"

Les chargés de mission royale, Sabine Laruelle (MR) et Patrick Dewael (Open Vld), sont attendus ce lundi au Palais à 16 heures pour faire rapport au Roi. Après l’échec d’un rapprochement du PS et de la N-VA, l’heure pourrait être décisive pour la "Vivaldi", cette formule qui exclurait la N-VA et réunirait les socialistes, les libéraux, les écologistes et le CD & V.

Les chrétiens-démocrates vont-ils faire évoluer leur position et tenter une négociation, sans la N-VA ? Le parti a décidé de sonder ses membres ce week-end via une enquête express en ligne.

Le président du CD & V, Joachim Coens s’explique ce lundi, avant son bureau de parti qui risque d’être déterminant pour l’évolution de la situation. "Nous avons pris une position déjà depuis les élections, qui est que nous voulons bien former un gouvernement, mais nous considérons qu’il faut parler avec des partis qui forment une majorité du côté flamand. Les défis pour la Belgique sont si importants, comme le déficit, le climat qu’il nous faut un gouvernement stable. Nous avons sondé ce week-end nos membres, car j’ai été élu sur cette idée de faire participer plus les membres et c’était l’occasion de les sonder pour voir si la position que nous avions prise était bonne pour eux".

Le bureau de parti devra clarifier la position du parti ce lundi matin "le bureau de parti doit clarifier n’ont seulement la coalition, mais surtout la suite, le contenu. Nous avons demandé aux membres du parti de se prononcer sur les éléments qui sont importants pour eux dans les négociations fédérales. Je vais garder les résultats pour le bureau de parti, la seule tendance que je peux vous donner c’est que beaucoup de membres ont rempli le questionnaire. Plus de 4000 réponses le samedi et 2000 le dimanche".

L’ensemble du monde politique attend la position… Du CD & V, Joachim Coens, tempère "je reste calme, cela fait 9 mois sans gouvernement, ou j’ai vu des partis francophones qui refusent même de parler ou de se mettre à table avec la majorité formée en Flandre. Je trouve bizarre que tout le monde regarde vers nous en ce moment, alors qu’il y a d’autres partis côté francophones qui refusent de parler avec des partis flamands".

La crise du Coronavirus, sa gestion sanitaire et économique, va-t-elle provoquer un sentiment d’urgence et faire bouger le CD & V ? Peut-on se permettre d’attendre ? "je trouve que la première ministre Sophie Wilmès, gère très bien la crise en ce moment avec le support des différents gouvernements régionaux. Je répète c’est incompréhensible que certains partis refusent de se mettre à table c’est inexplicable, il faut des majorités des deux côtés linguistiques".

Joachim Coens admet que l’ancien gouvernement qui était minoritaire coté francophone donne "un mauvais sentiment aux francophones, et je sens ça, cela ne s’est pas bien passé pour eux. Avec la situation que nous connaissons dans le pays, il faut éviter que cela se reproduise. Je plaide pour un gouvernement qui a une majorité forte, c’est important pour le pays. On voit, on sent aussi qu’il faut une réforme de l’état, pour renforcer certaines politiques belges, et les régions".