Jeudis pour le climat: la 8e édition aura lieu à Anvers et non à Gand

La 8e édition des marches pour le climat aura lieu jeudi 28 février à Anvers, a annoncé dimanche la plateforme Youth for Climate sur sa page Facebook. Il était question auparavant de Gand mais, en raison de « problèmes pratiques », c’est finalement Anvers qui accueillera l’événement, a expliqué Anuna De Wever, l’une des initiatrices du mouvement.

La marche commencera à 9h00 depuis l’Operaplein. L’événement est organisé avec Students for Climate, la plateforme pour le climat des étudiants du supérieur.

Gand a accueilli récemment plusieurs marches contre le réchauffement climatique, avec 3000 jeunes jeudi passé et, ce dimanche, plus de 10.000 manifestants rassemblés à l’appel de Greenpeace. De plus, Students for Climate organise une autre marche mercredi prochain pour exiger une politique climatique « ambitieuse » et « juste socialement ».

Encadrer une nouvelle action jeudi prochain aurait été compliqué à assumer pour la police gantoise, d’après Anuna De Wever.