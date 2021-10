Jeudi en Prime : Zakia Khattabi (Ecolo), ministre de l’Environnement, met la pression sur la Flandre pour réduire les émissions de Co2

Du côté du gouvernement fédéral, on est déjà prêt. La ministre Khattabi présentera prochainement les détails au gouvernement. Elle explique que les efforts qui seront réalisés dans le cadre des compétences fédérales permettront "de diminuer de -55% les émissions". Pour y parvenir, les leviers de politique fédérale qui seront activés sont "la fiscalité", "l’enjeu énergétique" et "l’enjeu de la mobilité", explique Mme Khattabi sans toutefois donner plus de précisions, laissant la primeur au gouvernement.

Si le Fédéral se dit prêt à présenter ses mesures de réduction des émissions, il n’en va pas de même dans les régions. Et c’est surtout en Flandre que cela semble coincer. La ministre fédérale Zakia Khattabi se montre critique envers la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA). "Je ne dirais pas qu’elle me tire dans les pattes. Elle tire dans les pattes de la Flandre", a estimé Mme Khattabi. "Quand Mme Demir ne souhaite pas voir rehausser des ambitions climatiques, c’est au nom de son économie. Je voudrais dire à Mme Zuhal Demir et aux Flamands que l’enfer est pavé de bonnes intentions", déclare Zakia Khattabi.

Elle rappelle que l’objectif de l’Europe est d’atteindre la "neutralité carbone" en 2050. Même chose pour les Etats-Unis en 2050 et la Chine en 2060. "Le terrain de jeu économique est donc celui de la transition", estime Zakia Khattabi. "Si Mme Demir continue à freiner et à ne pas accompagner ses entreprises dans la transition, on risque de voir ce qui s’est passé en Wallonie", ajoute-t-elle.

En Wallonie, "pensant sauver une industrie et des emplois wallons, on a raté le chemin de la reconversion et on se retrouve sans emploi et sans industries dans certaines régions", poursuit la ministre fédérale de l’Environnement pour qui "le risque aujourd’hui pour la Flandre est le même". Pour elle, "la Flandre est de plus en plus isolée".