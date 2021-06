"Jeudi en Prime": Raoul Hedebouw (PTB) tire à boulets rouges sur l'accord interprofessionnel et la coalition Vivaldi

Raoul Hedebouw, Député fédéral et porte-parole du PTB était l'invité de l'émission Jeudi en Prime, sur la Une, après le Journal Télévisé. Il s'est montré critique à l'égard de l'accord interprofessionnel récemment conclu entre les partenaires sociaux et sur la politique du gouvernement.

"On monnaye un blocage salarial pour 98% des travailleurs pour un salaire minimum"

En début de semaine, les partenaires sociaux sont parvenus à conclure un accord interprofessionnel. L'accord prévoit la possibilité de recourir aux prépensions à certaines conditions, d'aménager la fin de carrière par du temps partiel, de permettre de prester plus d'heures supplémentaires dans tous les secteurs. Il prévoit aussi une augmentation du salaire minimum, d'environ 150 euros d'ici 2026. Les partenaires sociaux et les partis membres de la coalition gouvernementale ont salué cette augmentation puisque le salaire minimum n'avait plus été revu depuis 2008. Mais pour le PTB, cette hausse du salaire minimum n'est pas une si bonne nouvelle que cela. Raoul Hedebouw rappelle que, pour lui, dans cet Accord interprofessionnel, "la grande décision, c'était d'abord le blocage des salaires à 0,4%", faisant référence à la norme salariale de 0,4% autour de laquelle les partenaires sociaux ont discuté sans se mettre d'accord, les syndicats souhaitant pouvoir négocier plus que 0,4% dans les secteurs ayant bien résisté à la crise. Au final, c'est le gouvernement qui appliquera cette norme de 0,4% à laquelle s'ajoutera, dans les secteurs qui pourront se le permettre, une prime de 500 euros. Une situation que n'accepte pas le PTB, car "d'un autre côté, le Bel 20 a remis 5 milliards de dividendes l'an passé", clame Raoul Hedebouw. Alors, quand l'accord interprofessionnel prévoit 150 euros d'augmentation d'ici 2026 pour 70.000, puis 100.000 travailleurs, Raoul Hedebouw estime que "c'est trop peu". "On monnaye un blocage salarial pour 98 % de travailleurs pour un salaire minimum qui ne va augmenter que pour 2%", déclare-t-il. Et d'expliquer que de nombreux travailleurs dans des secteurs où les salaires sont bas, mais au dessus du salaire minimum, ne verront pas la couleur de l'augmentation. "Par exemple les titres-services", explique Raoul Hedebouw. A lire aussi : De Croo se félicite, le PTB parle d'une journée "cauchemardesque" : toutes les réactions à l'accord interprofessionnel Au passage, il s'en prend au Parti Socialiste. "Je ne comprends pas la logique du PS de dire qu'au nom d'une toute petite avancée, on va la bloquer pour 98% des travailleurs", déclare-t-il. Et pour lui, c'est surtout le patronat qui y gagnera, grâce aux défiscalisations. Raoul Hedebouw critique aussi la prime de 500 euros versée dans les secteurs qui peuvent se le permettre. "C'est des cacahuètes, en chèques consommation", estime-t-il. "Je ne demande pas de raser gratis, mais de rendre aux travailleurs un peu de pouvoir d'achat", déclare Raoul Hedebouw. "Je connais plein de travailleurs qui me disent, Raoul, notre salaire est bloqué. On n'aura pas les 0,4%", ajoute-t-il. "Qu'on bloque les dividende", plaide le porte-parole du PTB.

Les fins de carrière : là aussi le PTB est critique

L'accord interprofessionnel prévoit des possibilités de partir à la prépension dès 60 ans. Il prévoit aussi d'aménager la fin de carrière en travaillant à temps partiel dès l'âge de 55 ans. Pour Raoul Hedebouw, "ce n'est pas un bon accord". "Nous avons aujourd'hui la prépension à 59 ans. Le premier juillet, le gouvernement fait passer la prépension à 60 ans", s'étonne Raoul Hedebouw qui aurait préféré la prépension à 58 ans, "pour donner du boulot aux jeunes". Pouvoir travailler à mi-temps à 55 ans est "positif", mais, ajoute Raoul Hedebouw, "les gens me disent qu'ils veulent quitter le travail à 56, 57, 58 ans dans les métiers pénibles".

Verra-t-on un jour le PTB dans un gouvernement?

Un dernier sondage place le PTB en deuxième position en Wallonie, après le PS et devant le MR. En Flandre, c'est le Vlaams Belang qui a le vent en poupe. Dans ce contexte, quels sont les objectifs du PTB pour l'échéance électorale de 2024? Prudent, Raoul Hedebouw rappelle qu'il s'agit de sondages et qu'il y a "encore deux ou trois ans". Aux dernières élections régionales, les discussions entre le PS et le PTB ont tourné court. Le PTB n'a pas rejoint l'attelage régional wallon. Qu'en sera-t-il à l'avenir, avec qui le PTB se verrait-il en coalition? Voici la réponse de Raoul Hedebouw "Quand je vois comment le PS, le MR et Ecolo sont copains comme cochons au sein de la Vivaldi...". Il n'a pas affiché plus d'affinités avec le cdH. "Il faudrait une rupture dans une société où les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres", plaide le Député fédéral et porte-parole du PTB. "Au niveau du PTB, on a des convictions, c'est pour ça que je ne vais pas faire une majorité avec le MR, c'est pas un scoop", ajoute Raoul Hedebouw qui n'est pas plus tendre avec le PS. "Au niveau du PS, je ne sens pas une volonté de mettre en cause l'économie des riches d'abord et une volonté d'aller vers la rupture". "Si c'est pour faire de la Vivaldi comme on la fait maintenant, il ne faut pas nous trouver", ajoute le député fédéral PTB.

Le PTB refuse l'étique de parti extrémiste, il veut refédéraliser et s'oppose au Vlaams Belang

Le PTB profite de l'Euro de football et des matchs des Diables rouges pour lancer sa campagne "We are one". Est-ce de la récupération? Du racolage? "Cela fait onze ans qu'on a lancé notre campagne "we are one, nous sommes 1", se défend Raoul Hedebouw. Il dit vouloir oeuvrer à l'unité du pays. "Il y a un vrai danger en 2024, celui de diviser notre pays". Pour lui, il faut "plus de réfédéralisation des compétences". "Par exemple, les soins de santé, personne n'a compris qu'on avait neuf ministres de la Santé", ironise-t-il. "En Belgique vous avez un ministre, vous divisez les compétences avec trois autres ministres. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font, la première décisions qu'ils prennent, c'est de refaire des réunions ensemble", s'étonne-t-il. "Il y a un combat à mener pour refédéraliser et pour l'unité du pays", ajoute-t-il. En Flandre, le PTB s'inquiète de la puissance du Vlaams Belang dans les sondages. "Il y a un problème en Flandre. Une partie de la colère des travailleurs est canalisée par l'extrême droite qui incite les travailleurs à taper vers le bas, vers les immigrés, les wallons, les chômeurs. On doit les encourager à taper vers le haut, vers les riches, les spéculateurs et les banquiers", analyse Raoul Hedebouw. Pour Raoul Hedebouw, le PTB n'est pas à ranger dans les partis extrémistes. "Il faut un changement radical de société", explique-t-il. "Radical, ça veut dire prendre à la racine, c'est pas être extrémiste. Le PTB n'est pas extrémiste. Si on dit radical, au sens prendre à la racine, oui. Ce n'est pas de ma faute si tous les autres partis sont au centre ou à la droite", estime Raoul Hedebouw. A lire (et à écouter) aussi : Plan B: Le PTB sera-t-il un jour le premier parti wallon ?

Le PTB, la politique américaine et la Chine

Alors que le président américain, Joe Biden, est sur le point d'entamer une tournée européenne, le PTB se montre critique à l'égard de la politique américaine. "Joe Biden demande à la Belgique et à l'Europe de le suivre dans la guerre froide qu'il veut mener contre la Chine. Je ne suis pas d'accord avec ça", déclare Raoul Hedebouw. A lire aussi : Le supplice chinois du PTB (Chronique de Bertrand Henne) "Il faut que l'Europe tende la main à toutes les nations du monde et quu'on arrête de pointer du doigt les Chinois comme si c'était les seules responsables de nos malheurs", ajoute le député fédéral PTB. "Ca ne veut pas dire pour ça que je défend les capitalistes chinois", poursuit-il. "Je vois comment en Chine les riches deviennent plus riches et comment aussi la Chine a sorti 800 millions de pauvres de la pauvreté". "Je veux éviter des visions "noir-blanc" en la matière", conclut Raoul Hedebouw.

