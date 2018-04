Jeudi en prime +: posez vos questions à Paul Magnette (PS)

Ce dimanche, le PS lance sa campagne pour les élections communales lors d'un congrès à Charleroi, le fief de Paul Magnette. L'occasion d'interroger plus longuement - durant quarante minutes - cette figure socialiste, repliée sur sa commune depuis que le cdH a éjecté le PS de la majorité en Wallonie, au profit du MR.

Le temps a-t-il passé au point de cicatriser sa blessure? Paul Magnette ne maudit plus Benoît Lutgen dans les médias. Il se montre même très discret, très en retrait. A six mois des élections communales d'octobre 2018, il fait son retour médiatique comme invité de Jeudi en prime +. Nous attendons vos questions sur l'actualité ou les sujets qui vous préoccupent. Tout ce que vous avez envie de demander au bourgmestre de Charleroi, ex président du PS, ex ministre-président de la Wallonie, sans jamais avoir pu l'interroger. Envoyez-les sur la page Facebook RTBFInfo ou bien sur Twitter avec le #jeprtbf. A jeudi !