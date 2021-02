Jeudi en Prime : Pierre-Yves Jeholet plaide pour des assouplissements "car les gens en ont besoin"

Pierre-Yves Jeholet confirme qu’il ne sera pas encore question d’ouvrir tous les robinets pour la culture, le monde du spectacle, les sports, mais il estime qu’il faut y travailler. Il plaide pour des assouplissements "car on sent que les gens en ont besoin", moyennant des protocoles sanitaires et des conditions strictes.

Quand on lui demande s’il n’y a pas un clivage entre Francophones et Flamands, les Flamands étant plus rigoristes, Pierre-Yves Jeholet rappelle que, lors de la première vague, les Flamands étaient ceux qui voulaient ouvrir les robinets.

L’enseignement est aussi un secteur exposé aux difficultés engendrées par l’épidémie de Coronavirus. Enseignement à distance pour une partie des élèves et pour une bonne partie des cours dans les universités et les hautes écoles, fermeture de classes pour cause de cas de Covid, autant de contraintes qui sont le lot du secteur de l’enseignement.

En conclusion, le sujet de la régionalisation des compétences communautaires a été abordé. "Au niveau francophone, on doit rationaliser beaucoup de choses", a estimé Pierre-Yves Jeholet. "Depuis 20 ans, les politiques qu’on mène ne sont pas à la hauteur de tout l’argent qu’on investit", a-t-il ajouté. "On verra si demain on organise l’espace francophone en étant plus efficace", a-t-il expliqué, tout en rappelant qu’il faut garder le lien entre les francophones de Bruxelles et de Wallonie, même s’il y a 4 régions et plus de communautés.