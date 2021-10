Jeudi en Prime : Jean-Michel Javaux (Ecolo) ne sera plus candidat bourgmestre en 2024

Député, président de parti et, aujourd’hui, bourgmestre, Jean-Michel Javaux ne se dit pas lassé, même s’il reconnaît que ce mandat "a été très dur ces deux dernières années", notamment en raison du contexte sanitaire. "Souvent, on arrondit les angles dans les buvettes, dans les fêtes, au carnaval, dans les fêtes de personnels etc. Ici, le Covid, plus les crises que nous avons vécu font qu’on sent une montée d’agressivité", explique Jean-Michel Javaux. Il raconte que ces derniers mois, il reçoit des visites impromptues, que des collègues sont en burn-out. C’est un peu le revers de la médaille d’un mandat de proximité comme celui de bourgmestre. "On n’a pas peur pour nous, par contre, on a un peu peur pour nos familles, pour nos proches", reconnaît le bourgmestre d’Amay. Cependant, "95% du temps, c’est quand même des grands moments et beaucoup de reconnaissance", précise Jean-Michel Javaux.

Jean-Michel Javaux rappelle que cela fait 18 ans que la loi de sortie du nucléaire a été votée. 18 ans plus tard, on est encore "au pied du mur", constate l’ancien co-président d’Ecolo qui souligne qu’en Europe, "deux pays sont en retard dans les énergies renouvelables, la Bulgarie et la Belgique", car le fait d’avoir une filière nucléaire a fait "qu’on n’investissait pas dans les alternatives". Or, explique Jean-Michel Javaux, "on est toujours dans le nucléaire et on voit qu’on a aujourd’hui des prix de l’électricité et de l’énergie fossile qui s’envolent complètement". "La meilleure clé est d’être plus indépendants et d’avoir plus de renouvelable", estime Jean-Michel. Javaux. Pour lui, l’objectif doit être "du 100 renouvelable".

Quant au débat actuel sur la prolongation de deux réacteurs nucléaires, pour garantir l’approvisionnement, "ce n’est pas un tabou. On va voir ce qui se passera fin novembre", réagit Jean-Michel Javaux. A cette date, le gouvernement fédéral devrait savoir si les projets de construction de centrales au gaz permettront de garantir l’approvisionnement énergétique de la Belgique. Mais, ajoute Jean-Michel Javaux, "je suis convaincu que si on veut aller vers 100% de renouvelable, […] le nucléaire est un débat pelliculaire à côté de cela". Avec "ce qu’on doit faire en termes de mobilité, d’agriculture, d’industrie et de chauffage, c’est trop facile d’avoir uniquement le débat sur le nucléaire, c’est occulter tous les gros enjeux et tous les gros efforts à faire sur le côté", ajoute Jean-Michel Javaux.