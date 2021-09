Jeudi en prime : attentats de Paris, les procureurs François Molins et Frédéric Van Leeuw s'expriment avant l’ouverture du procès

François Molins, procureur de la République, une voix, un physique que personne ne peut oublier. L’invité de "Jeudi en prime" à la veille de l’ouverture mercredi du procès des attentats de Paris en compagnie de son homologue belge le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw. Au lendemain des attentats de Paris, c’est d’abord François Molins qui a incarné sur nos écrans la réaction de la justice française face à ce qui demeure l’action terroriste la plus sanglante en Europe (131 morts) après celle de Madrid en 2004.

Pour François Molins, émotionnellement et professionnellement, ces attentats furent aussi une épreuve : "on ne peut pas rester le même quand on va sur des scènes de crime et qu’on a des visions dantesques de tout ce qui s’est passé. Je dirais que sur le plan humain on change forcément parce qu’avoir des visions d’horreur comme cela, ça vous rend encore plus sensible à la souffrance des autres. Et sur le plan professionnel, ce sont des affaires hors normes, ce sont des enjeux considérables et donc cela vous oblige à essayer de vous surpasser parce que l’enjeu est tel que vous êtes obligés d’avoir un travail extrêmement rigoureux et efficace".

Coté belge, Frédéric Van Leeuw, procureur fédéral, a dû lui aussi gérer dans des conditions difficiles l’après 13 novembre 2015, avec la traque inlassable de Salah Abdeslam et de ceux qui l’ont aidé, les membres de "la cellule belge", ceux qui de Belgique ont préparé les attentats en France. Pour lui aussi, les premières semaines ont été éprouvantes mais dans l’ensemble il estime que les réactions sont restées mesurées sur le plan de l'exercice des libertés même si des contrôles renforcés ont été mis en place : "c’est clair que quand vous augmentez votre niveau de protection, de sécurité vous perdez en contrepartie un peu de liberté mais sincèrement en étant à la fois observateur et acteur de ce qui s’est déroulé, je pense que nous n’avons pas été trop loin et que nous nous sommes gardés de réactions impulsives et c’est vraiment très important".