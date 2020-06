Jeudi en Prime : François De Smet (DéFI) soutient le projet d'un gouvernement minoritaire

François De Smet était l’invité de Jeudi en Prime. Novice en politique, il est rapidement devenu député et président de son parti en un peu plus d’un an.

Il succède à Olivier Maingain qui a incarné le FDF, transformé en DéFI, depuis 1995.

Le jeune président de DéFI a été associé aux décisions prises dans le cadre des pouvoirs spéciaux attribués au gouvernement Wimès2 dans le cadre de la crise sanitaire.

Il s’agit maintenant de mettre un gouvernement fédéral pour assurer la suite. Les présidents du MR, de l’Open VLD et du CD&V ont pris la succession du duo des présidents socialistes.

Dans ce cadre, DéFI a été consulté. Les présidents socialistes ont présenté le projet d’un gouvernement minoritaire, reprenant les trois familles traditionnelles. François De Smet soutient ce projet : Vous comparez un projet où il y a quelque chose, celui du duo socialiste, la proposition d’une tripartite, certes minoritaire, avec un certain saut dans l’inconnu, puisque les trois présidents des partis du gouvernement sortant, n’ont pas présenté de projet.

François De Smet propose de mettre en contexte les statues liées à la colonisation.

Ancien patron de Myria (le centre fédéral Migration), il constate que la lutte contre le racisme n’est pas aussi consensuelle qu’on pourrait le croire. Je ne veux pas les accabler, mais un parti comme la N-VA n’est pas toujours à l’aise sur le sujet.