L'ancien gourou de la Bourse et ex-député Jean-Pierre Van Rossem est décédé à l'âge de 73 ans. L'information a été confirmée ce vendredi matin à VTM.

Condamné pour fraude fiscale et escroquerie

En novembre dernier, il avait été reconnu coupable de faux en écriture, blanchiment, fraude fiscale et escroquerie, et condamné à deux ans de prison ferme. Une enquête approfondie a démontré que Jean-Pierre Van Rossem, qui officiellement bénéficiait seulement d'une petite pension, et sa compagne maintenaient un style de vie plutôt coûteux. Le parquet était convaincu que cette fortune n'était pas légale et suspectait que le prévenu gardait encore de l'argent de son ancien système Moneytron, pour lequel il avait déjà été condamné à cinq ans de prison.