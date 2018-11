Jean-Pierre Clamadieu (Engie): "Après 2025, il n'y a aucune volonté de plier bagage en Belgique"

Le patron d’Engie se veut catégorique: "Nous sommes là, et pour longtemps", dit-il pour rassurer le monde politique. Le phénomène des Gilets jaunes serait lié à un déficit d’explications, et les patrons français qui veulent s’installer en Belgique doivent faire preuve d’humilité. Mais le défi majeur pour les entreprises européennes, c'est la gestion de l'environnement. Et c'est là que l'Ancien continent aura un rôle à jouer.

Les centrales nucléaires: et après 2025, que fera Engie

Avec pratiquement tous nos réacteurs à l’arrêt, doit-on parler de tension entre Engie et le gouvernement fédéral? Jean-Pierre Clamadieu l’assure, Engie-Electrabel "a un rôle majeur à jouer en remettant les centrales en marche, mais dans le respects de toutes les mesures de sécurité." Il le reconnaît, il y a parfois des échanges musclés avec le politique. Mais ce qui compte, assure-t-il, c’est la volonté de travailler ensemble pour assurer l’approvisionnement du pays.

Et non, Engie ne partira pas après 2025, date de la fermeture de toutes les centrales. Car après, il faudra gérer le démantèlement. "Enige respectera ses engagements comme cela a toujours été le cas. Nous sommes un acteur majeur du système gazier. Nous assumerons nos engagements à court, moyen et long terme et nous passons ce message aux autorités politiques de tous les pays dans tous les pays."

"Il n’y a aucune volonté de plier bagage en Belgique", insiste le patron d’Engie qui rappelle que la Belgique est le second pays du groupe avec près de 17.000 personnes présentes, y compris dans les énergies renouvelables: "Nous sommes là et pour longtemps."

Les gilets jaunes: un manque d’explications

Le président d’Engie voit les gilets jaunes comme "un mouvement atypique qui montre un mécontentement autour du thème du niveau de vie". il faut, selon lui "expliquer les politiques, qui sont difficiles à comprendre à cause de leur impact."

Français, Jean-Pierre Clamadieu connaît la Belgique pour avoir dirigé le groupe Solvay. Est-il pour autant facile de faire des affaires en Belgique? Le capitaine d'industrie donne une réponse en deux temps: notre pays est très ouvert mais, paradoxalement, l’approche est parfois un peu plus compliquée pour un Français qui compte sur la proximité de la langue, mais découvre que sur le plan politique, la culture du compromis à la belge n’est pas dans les habitudes françaises.