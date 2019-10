Jean-Pascal Labille : "Si on me propose d'être ministre, je prendrai mes responsabilités"

Jean-Pascal Labille était l’invité de Jeudi en Prime. Socialiste et liégeois, l’homme qui est à la tête de Solidaris s’est d’abord exprimé sur la colère qui anime le personnel hospitalier. Pour lui, il ne faut pas faire d’économies dans ce milieu-là. "On doit donner les meilleures conditions possible de travail et environnement à ces personnes dont le métier, la vie consiste à s’occuper de celle des autres" déclare Jean-Pascal Labille.

Le budget des soins de santé avait fait l’objet d’un consensus entre les différents partenaires dont les mutuelles mais n’a pas été voté par le gouvernement. Jean-Pascal Labille prend cela pour de "l’irresponsabilité politique. C’est une faute politique de Maggie De Block." Pour lui, ce gouvernement n’aime pas la concertation sociale. Il affirme aussi que le gouvernement précédent à fait des cadeaux au secteur pharmaceutique. En ce qui concerne les médicaments innovants, il dénonce le travail réaliser par la ministre de la Santé. "Maggie De Block travaille dans l’opacité totale" dit-il sur notre plateau.

Cette absence de vote pourrait avoir un impact sur les citoyens notamment en ce qui concerne les honoraires. "Aujourd’hui, n’ayant pas de budget voté, nous ne savons pas si on va pouvoir conclure des accords avec les médecins."

"Le PS ne doit pas danser comme la N-VA siffle"

Pour l’ancien ministre fédéral, "le PS ne doit pas danser comme la N-VA siffle ou comme Sophie Wilmès (la ministre fédérale du Budget) joue de la clarinette." Il considère que c’est à la N-VA de faire les efforts puisque c’est, selon le socialiste liégeois, ce parti qui a mis le pays dans cette situation.

Mais quelles concessions le parti socialiste est-il prêt à faire par rapport à la N-VA ? Jean-Pascal Labille botte en touche en déclarant "vous poserez la question au nouveau président du PS." Le nouveau président de son parti est Paul Magnette, de qui il est très proche. "Je suis exactement sur la même longueur d’onde que lui. Je pense que Paul Magnette fixera un certain nombre de lignes rouges que le parti socialiste ne devra pas dépasser."

Elio Di Rupo était hier aux côtés de Jan Jambon. Les rencontres entre les deux présidents des exécutifs régionaux se multiplient et ils disent que la situation avance même sans gouvernement fédéral… "Le fait régional s’est imposé avec la 6e réforme de l’Etat et cette législature. Les Wallons doivent prendre leur destin en main et doivent être beaucoup plus offensifs que ce qu’ils ont été par le passé. Pour cela, on doit avoir une vision de la société dans laquelle on vit." Mais, selon lui, s’il comprend l’image que le PS et la N-VA dialoguent, il n’y a rien d’anormal à ce que les ministres régionaux se voient.

Enfin, il affirme que si le PS monte au pouvoir au fédéral et qu’on lui demandait d’être ministre, il accepterait. "Je prendrai mes responsabilités, oui."

"Pour Nethys, on aurait dû rectifier le tir bien plus tôt"

Un autre gros dossier sur lequel le socialiste liégeois s’est également exprimé, c’est Nethys. Le grand ménage a commencé et son parti s’en félicite. Mais est-ce que le PS n’a pas laissé se développer ce système ? Jean-Pascal Labille pense que c’est "l’absence de contre-pouvoir, une dérive de la gouvernance. Le projet industriel est un véritable magnifique projet mais le problème, c’est le mélange des genres entre le public et le privé." Il déclare qu’il y avait des signaux depuis bien longtemps et qu’ils auraient dû "rectifier le tir bien plus tôt." Un système qui est en train de s’effondrer mais qu’il faut repenser selon Jean-Pascal Labille.