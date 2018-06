Jean-Pascal Labille: "Les mesures du gouvernement accroîssent les inégalités sociales"

Secrétaire général de l’Union nationale des mutualités socialistes (Solidaris), Jean-Pascal Labille explique que l’étude menée par son organisation auprès de 3 millions de ses affiliés révèle que les égalités ne se résorbent pas. "Les inégalités sociales se marquent tout au long de la vie. L’accessibilité financière est importante mais l’accessibilité à l’éducation et à l’information est un autre élément majeur notamment en matière de prévention."

L'ancien ministre fédéral des Entreprises publiques ajoute: "Les mesures prises par le gouvernement fédéral ont eu pour conséquence d’accroître les inégalités sociales." Il cite notamment la réduction généralisée ou ciblée des allocations sociales et la dégradation de la qualité de l’emploi.

Selon Jean-Pascal Labille, les inégalités se creusent depuis 34 ans. "Elles existaient déjà sous les gouvernements précédents mais cette tendance s’accroît aujourd’hui." Il estime que, pour inverser la tendance, il faut investir dans une assurance-maladie forte, "le contraire de ce qui s’est passé sous cette législature".

Il assure aussi qu'il faut soutenir les structures de proximité, comme les maisons médicales. "Alors que sous cette législature, on aura économisé près de deux milliards d’euros dans l’assurance-maladie invalidité."

Mesures de Maggie De Block

Le chef de Solidaris concède que le système de soins de santé reste bon, mais qu'il a certainement des faiblesses: "En raison des politiques du gouvernement, le patient a été impacté sur le ticket modérateur chez les spécialistes, sur la hausse de certains médicaments. On n’a pas non plus reconnu le statut de tiers payant."

Même si Jean-Pascal Labille indique que le dialogue est toujours bien présent, "le problème est qu’il n’y a pas de moyens. Alors quand il n’y a pas de moyens, de quoi discute-t-on ? C’est ça qui fait des difficultés à créer des accords tarifaires."

La ministre fédéral de la Santé, Maggie De Blocke, a décidé d'appliquer une loi spéciale de financement, mais elle n'est pas au goût de l'ancien ministre: "D’Eupen à la région du borinage, sur environ 200 km, il y a plus de 25 hôpitaux généraux. Il y a trop d’hôpitaux, il faut avoir le courage de le dire. Mais l’approche de madame De Block est court-termiste. Il y a des réalités de terrain."

En ce qui concerne la réforme des malades de longue durée, Jean-Pascal Labille estime que une partie des moyens va être amputée : "Ce sont des mesures stupides dans la mesure où après deux mois de maladie, 50% des malades ont repris le travail et 80 % après 6 mois."