Jean-Michel Javaux, bientôt administrateur de Nethys au sein de Meusinvest ?

L’ex-coprésident d’Ecolo et actuel bourgmestre d’Amay est actuellement président de Meusinvest, un puissant fond public d’investissement. Un cumul de mandat qui fait régulièrement grincer quelques dents dans les rangs écologistes.

Or, ce vendredi matin, à 09h00, une assemblée générale va voter le remplacement du conseil d’administration de Meusinvest. Ce nouveau CA sera composé de cinq administrateurs "politiques", de trois indépendants et de sept administrateurs privés.

Pour comprendre la situation, il faut se replonger en mars 2013. Jean-Michel Javaux est alors désigné par son parti, Ecolo, comme administrateur. Il devient président de Meusinvest. Les scores électoraux des Verts, à l’époque, permettent à Ecolo de briguer des mandats dans les grosses structures parapubliques wallonnes.

Ecolo ne peut plus désigner d'administrateur à Meusinvest...

Or, Ecolo, désormais dans le nouveau conseil d’administration, ne pourra plus désigner d’administrateur. Les cinq administrateurs politiques nommés ce vendredi matin seront issus du MR, du PS et du CDH. Le gouvernement wallon a validé ce jeudi les choix des partis, ainsi que les administrateurs indépendants, refusant d'ailleurs que Jean-Michel Javaux, mandataire Ecolo, ne siège avec cette casquette. Que va faire alors Jean-Michel Javaux ?

...alors Javaux devient administrateur privé via Nethys-Ethias-Belfius

Il nous revient qu’il sera plus que probablement désigné administrateur privé, via le groupe d’actionnaires NEB. NEB ? Pour Nethys-Ethias-Belfius. Vu le poids de la sulfureuse société liégeoise, Jean-Michel Javaux sera donc bel et bien l’un des administrateurs de Nethys, au sein du fond Meusinvest. Le bourgmestre d’Amay brigue également un nouveau mandat dans sa commune. Une situation qui risque à nouveau d’interpeller certains écologistes, quand on connait l'énergie que certains déploient pour tenter d'imposer des pratiques de bonne gouvernance au sein de Nethys.

On notera qu’en mai dernier, en plein scandale Publifin/Nethys, la députée wallonne Marie-Dominique Simonet avait démissionné de son poste de présidente de Liège Airport. Pourquoi ? L’Echo avait révélé qu’elle siégeait sous le quota… de l’actionnaire NEB !