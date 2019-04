Jean-Marc Nollet: "La N-VA, c'est le passé, ils parlent tout le temps des Romains"

« Notre proposition n’est pas de retirer un avantage, c’est de donner cet avantage en salaire ! », a martelé Jean-Marc Nollet, coprésident d’Ecolo face aux attaques et inquiétudes de ses adversaires sur la suppression de la voiture de société voulue par Ecolo. L’objectif du parti vert est de remplacer cette voiture de société par un budget mobilité a réaffirmé Jean-Marc Nollet sur le plateau de Jeudi en Prime, qualifiant la voiture de société d'« héritage d’une très mauvaise politique, celle qui ne payait pas en euros mais en bagnole. C’est stupide que l’Etat fédéral dépense des centaines de millions d’euros pour subventionner des embouteillages, qui sont polluants et qui créent des problèmes de santé », a-t-il encore développé au sujet de la voiture de société.

Plus globalement, selon ses adversaires, Ecolo voudrait augmenter les taxes, ce qui attaquerait le pouvoir d’achat des ménages. Précédemment, dans un débat organisé face à Bart De Wever, le président de la N-VA avait ironisé sur la récurrence de mot « taxes » dans le programme d’Ecolo. Une attaque reprise notamment par le cdH et le MR dernièrement. Réponse de Jean-Marc Nollet : « Le mot 'taxe', oui, il est dans notre programme. Mais pour dire quoi ? Que nous allons diminuer les taxes sur le bio. Alors, oui, le mot » taxes « s’y trouve. »

Et le coprésident du parti en tête des sondages de retourner l’argument contre ses adversaires. « La fiscalité verte, ce n’est pas de faire ce que Charles Michel a fait, c’est-à-dire d’augmenter les taxes pour équilibrer son budget. Nous, on le fait pour soutenir les gens, les PME, qui font des efforts. »

L’une des mesures économiques phares d’Ecolo est une taxe sur les grandes fortunes, ceux qui « ont les épaules les plus larges ». « Mais qu’est-ce que ça veut dire ?, demande de façon rhétorique Jean-Marc Nollet. Cela concerne les gens qui, en dehors de leur maison, en dehors de leur emprunt, en dehors de leur matériel de travail pour les indépendants, ont plus d’un million d’euros. Et c’est la partie supérieure à ce million d’euros que nous visons. Alors, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de nos téléspectateurs dans ce cas-là. »

« Les électeurs ont les cartes en main, ils peuvent rendre la N-VA contournable »

Mais avant d’arriver à appliquer ce programme, Ecolo devra trouver des coalitions pour former un gouvernement fédéral dans lequel ils pourront figurer. Et pour l’instant, l’autre grand parti en Belgique, c’est la N-VA. Alors, ces deux partis peuvent-ils travailler ensemble ? « Tout nous oppose, le projet, la philosophie, le fait qu’ils disent qu’il n’y ait pas d’avenir à la Belgique, détaille Jean-Marc Nollet. Ils veulent une société fermée, nous voulons une société ouverte. Ils sont tournés vers le passé, ils parlent tout le temps des Romains, nous sommes tournés vers l’avenir. »

Pourtant, en Flandre, Groen a établi beaucoup de coalitions avec la N-VA, fait remarquer Olivier Maingain, président de DéFI. « Effectivement, prenons le cas de Malines, reprend Jean-Marc Nollet. Avant les élections d’octobre 2018, l’Open Vld, Groen et la N-VA gouvernaient ensemble. Que s’est-il passé ? Les électeurs ont renforcé les verts et ils ont pu mettre la N-VA dehors. Aujourd’hui, la N-VA n’est plus dans la majorité à Malines ! » Alors, à une N-VA dite « incontournable » par beaucoup d’observateurs suite au grand baromètre politique dévoilé mardi, Jean-Marc Nollet répond : « Les électeurs ont leurs cartes en mains. Ils peuvent rendre la N-VA contournable. »